Con đường 3,8 tỉ 'rút ruột' hơn 1 tỉ, thêm 3 người bị khởi tố

Ngày 7-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị can bị khởi tố gồm: T.N.A. (34 tuổi, trú xã Mỏ Cày), nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức; N.Đ.L. (44 tuổi, trú xã Mỏ Cày), giám đốc Công ty T.K. và T.V.H. (48 tuổi, trú phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi), giám đốc Công ty G.T.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã có hành vi gian lận trong đấu thầu tại dự án công trình đường xã tuyến ven biển đoạn khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án trên.

Tính đến nay, tổng cộng 9 bị can đã bị khởi tố trong vụ án, trong đó có nguyên chủ tịch UBND xã, giám đốc các doanh nghiệp và cán bộ ban quản lý dự án.

Trước đó, tháng 4-2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình lập dự toán, thi công, nghiệm thu, quyết toán tại dự án có tổng vốn đầu tư 3,8 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, các bên liên quan đã lập dự toán sai, thi công và nghiệm thu khống, dẫn đến ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt và thất thoát hơn 1,069 tỉ đồng. Sau khi bị phát hiện, các đơn vị liên quan đã nộp lại toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Xác định có dấu hiệu hình sự, toàn bộ hồ sơ vụ việc sau đó được Thanh tra tỉnh chuyển sang Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, điều tra.

