Nghệ An quy định mức thu 50%–70% khi chuyển đất lúa sang phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp của Nghệ An là 1.485.450 ha, chiếm 90,11% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.

Quyết định này quy định mức nộp tiền mà người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.

Mức nộp tiền mà người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa như sau: Mức nộp tiền bằng (=) Tỷ lệ % (x) số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trổng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong đó tỷ lệ % theo từng khu vực như sau: Đối với các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò và các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam là 50%.

Việc nộp tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Đối với các xã: Hữu Khuông, Lượng Minh, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống, Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ là 70%. Đối với các xã, phường còn lại là 60%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2025 và thay thế Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của UBND tỉnh quy định mức nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Cường Nghệ

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn