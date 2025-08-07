Mạo danh y tá, điều trị cho hơn 4.000 bệnh nhân bằng giấy phép giả

Autumn Bardisa, 29 tuổi, người giả mạo y tá điều trị cho hơn 4.000 bệnh nhân mà không hề có giấy phép hành nghề - Ảnh: Flagler County Sheriff's Office

Đài ABC News dẫn thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Flagler cho biết một người phụ nữ 29 tuổi đã bị bắt vào ngày 6-8 vì giả danh y tá điều trị cho 4.486 bệnh nhân từ tháng 7-2023 đến ngày 22-1-2025.

Phát biểu trong thông cáo báo chí cùng ngày, Cảnh sát trưởng Rick Staly nhấn mạnh: "Đây là một trong những vụ lừa đảo y tế gây chấn động nhất mà chúng tôi từng điều tra".

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 7-2023, cô Autumn Bardisa (29 tuổi), sống tại Palm Cost (Florida), được tuyển dụng làm kỹ thuật viên điều dưỡng nâng cao ở bệnh viện địa phương AdventHealth Palm Coast Parkway dưới sự giám sát trực tiếp của một y tá.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi nộp hồ sơ xin việc, cô Bardisa khai rằng cô là y tá thuộc diện "ưu tiên giáo dục" (education first), tức đã hoàn tất chương trình đào tạo chuyên môn nhưng chưa vượt qua kỳ thi quốc gia để được cấp phép hành nghề.

Không lâu sau đó, cô Bardisa tiếp tục khẳng định rằng cô đã thi đậu và cung cấp một số giấy phép có vẻ hợp lệ. Thế nhưng các nhà chức trách phát hiện giấy phép mà cô trình bày thực chất thuộc về một người khác - trùng tên "Autumn" nhưng họ lại khác.

Khi bị bệnh viện chất vấn về sự sai lệch này, cô Bardisa giải thích rằng cô vừa kết hôn và đã đổi họ. Dù bệnh viện đã nhiều lần yêu cầu, cô chưa bao giờ cung cấp giấy đăng ký kết hôn để xác minh danh tính.

Sự việc chỉ vỡ lở vào tháng 1-2025, khi cô Bardisa được đề xuất thăng chức. Một đồng nghiệp đã kiểm tra lại thông tin hành nghề và phát hiện cô chỉ sở hữu một chứng chỉ trợ lý điều dưỡng (CNA) đã hết hạn từ lâu. Ngay lập tức, người này báo cáo sự việc với ban giám đốc bệnh viện.

Sau cuộc điều tra nội bộ, bệnh viện không chỉ xác nhận giấy tờ hành nghề của cô Bardisa là không hợp lệ mà còn phát hiện cô chưa từng cung cấp giấy đăng ký kết hôn như đã hứa.

Hậu quả là vào ngày 22-1, cô Bardisa bị chấm dứt hợp đồng và hồ sơ vụ việc được chuyển sang cho cơ quan chức năng điều tra.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết giấy phép hành nghề mà cô Bardisa sử dụng thuộc về một y tá đang làm việc tại một bệnh viện khác. Cả hai từng học cùng trường, nhưng họ không hề quen biết nhau ngoài đời.

Ngày 6-8, cô Bardisa chính thức bị bắt giữ tại nhà riêng với 7 cáo buộc hành nghề y tế không giấy phép và 7 tội danh sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Hiện cô đang bị tạm giam tại Cơ sở giam giữ Sheriff Perry Hall với mức tiền bảo lãnh là 70.000 USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ cô Bardisa có luật sư bào chữa hay không. Hồ sơ nhà tù cũng chưa công bố lịch trình phiên tòa kế tiếp của cô.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn