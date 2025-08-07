Bỏ ngay 3 món đồ này trong phòng ngủ càng sớm càng tốt kẻo "rước hoạ"

Bác sĩ Saurabh Sethi, 42 tuổi, chuyên gia được đào tạo tại Đại học Harvard (Mỹ), khuyên mọi người nên bỏ một số món đồ để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba vật dụng này bao gồm: Gối cũ, bình xịt khử mùi tổng hợp và đệm cũ.

Bác sĩ Sethi lý giải cụ thể về nguy hiểm tiềm ẩn của các món đồ trên trong video trên Instagram thu hút 2,1 triệu lượt xem và hơn 34.000 lượt thích.



Theo đó, gối cũ có thể tích tụ mạt bụi, mồ hôi và các chất gây dị ứng theo thời gian. "Gối đã qua 1-2 năm sử dụng rất có thể đang tích tụ bụi mạt, mồ hôi và dị nguyên", bác sĩ Sethi cảnh báo.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng mạt bụi là tác nhân phổ biến gây bệnh hen suyễn. "Nếu gối của bạn đã sử dụng hơn 2 năm, có lẽ đã đến lúc thay mới", bác sĩ Sethi đưa ra lời khuyên.

Tiếp theo, bác sĩ Sethi cảnh báo về việc sử dụng bình xịt khử mùi trong phòng ngủ. Các loại xịt thơm phòng tuy giúp không gian dễ chịu hơn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe. Theo bác sĩ Sethi, chúng thải ra phthalates và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), hai nhóm chất liên quan đến rối loạn nội tiết và các vấn đề hô hấp .

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cảnh báo: VOCs có thể di chuyển vào não, gây chóng mặt, đau đầu, suy giảm tập trung và rối loạn thị giác trong ngắn hạn . Nếu tiếp xúc lâu dài, các chất này còn có thể gây vấn đề về tim, phổi, sinh sản, nội tiết, thậm chí là ung thư.

Một nghiên cứu cũng phát hiện tới 86% các sản phẩm xịt thơm phổ biến chứa phthalates, chất có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và gây ra triệu chứng hen suyễn.

Lời khuyên của bác sĩ là thay vì dùng hóa chất tổng hợp, hãy chuyển sang tinh dầu thiên nhiên được chiết xuất từ thực vật , vừa an toàn, vừa thư giãn.

Cuối cùng, ông đề cập đến đệm đã sử dụng quá lâu. Theo bác sĩ Sethi, đệm dùng quá 7-10 năm có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và gây đau lưng mạn tính.

Một nghiên cứu công bố năm 2023 cho thấy nệm đã mất độ đàn hồi do sử dụng lâu năm có liên quan trực tiếp đến chứng đau lưng dưới. Do đó, dù chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, nhưng nếu đệm của bạn đã "cao tuổi", hãy cân nhắc thay mới để bảo vệ cột sống và chất lượng giấc ngủ.

Phòng ngủ nên là nơi bạn nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe không phải nơi ẩn chứa những mối đe dọa thầm lặng. Gối cũ, nệm cũ và các sản phẩm xịt thơm nhân tạo đều có thể âm thầm "rút cạn" sức khỏe của bạn mỗi đêm.

Vậy nên, nếu muốn ngủ ngon và sống khỏe, hãy dọn dẹp lại phòng ngủ ngay từ hôm nay. Có những thứ nên bỏ đi, dù tiếc mấy cũng không nên giữ lại.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn