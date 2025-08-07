Cựu quyền tổng thống Myanmar qua đời ở tuổi 74

Cựu quyền tổng thống Myanmar - ông Myint Swe - Ảnh: AFP

"Ngài U Myint Swe đã từ trần lúc 8h28 sáng nay" - thông cáo của chính quyền quân sự Myanmar nêu.

Được biết, tang lễ của ông U Myint Swe sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang.

Trước đó, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin ngày 6-8 rằng ông Myint Swe đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm sút cân, chán ăn, sốt và suy giảm chức năng nhận thức.

Ông Myint Swe từng là phó tổng thống dưới thời bà Aung San Suu Kyi. Sau đó, ông từng được bổ nhiệm làm quyền tổng thống Myanmar vào tháng 2-2021, sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi.

Quân đội Myanmar đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia (NDSC) được thành lập để điều hành đất nước dưới sự kiểm soát của quân đội.

Tháng 7-2024, ông tạm dừng chức vụ với lý do sức khỏe và chuyển giao quyền lực cho Thống tướng Min Aung Hlaing.

Tuần trước, ông Min Aung Hlaing đã ký quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp, đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền lực từ tổng tư lệnh quân đội trở lại cho nguyên thủ quốc gia - một chức danh mà chính ông hiện đang kiêm nhiệm.

Việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh Myanmar chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào tháng 12, tuy nhiên ngày cụ thể vẫn chưa được công bố.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn