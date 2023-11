Cầu thủ 19 tuổi ghi bàn cho ĐT Việt Nam: Từng bỏ bóng đá, lớn lên nhờ cơm tuyển

Tối 16/11, Đình Bắc đánh dấu cột mốc đặc biệt khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Phút 90+4 trong trận đấu gặp đội tuyển Philippines, anh loại bỏ một cầu thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Neil Etheridge, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc giúp đội tuyển Việt Nam thắng trận.

Từng có ý định bỏ bóng đá

Ý nghĩ từ bỏ bóng đá của Đình Bắc nhen nhóm từ 5 năm về trước. Năm 2018 - thời điểm mới 14 tuổi, Đình Bắc quyết định trở về quê nhà Hưng Nguyên, Nghệ An để học văn hoá. Chú tâm vào sách vở, tìm kiếm con đường sống bằng cách học văn hoá có lẽ phù hợp hơn với cậu bé chỉ cao hơn 1m50. Anh gầy, nhỏ và bị xem là "không đủ sức tập chuyên nghiệp".

Đình Bắc tiến bộ khó tin.

Bạn bè vẫn gọi Đình Bắc là Bắc "còi". Biệt danh ấy như vận vào chính con người Đình Bắc. Khi ấy, Đình Bắc thua thiệt về thể hình, sức mạnh chứ không thua về kĩ năng chơi bóng.

Lò Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ thiếu nhân tài. Ngay cả Công Phượng cũng từng bị loại vì lý do tương tự.

Đó là lý do mà Đình Bắc quyết định đi học thêm 3 năm cho tới khi bước ngoặt cuộc đời xảy đến.

Nguyễn Đình Bắc không trúng tuyển nhưng trong tâm trí nhiều huấn luyện viên, đây vẫn là cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn. Một ngày, Hồ Thanh Thưởng - cựu tiền vệ SLNA khi đó đang làm việc cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T - VSH của danh thủ Văn Sỹ Hùng, đến gặp và thuyết phục Đình Bắc quay lại bóng đá.

Từng thi đấu cho Quảng Nam vào năm 2009, Thanh Thưởng dùng mối quan hệ của mình xin cho học trò cơ hội. Đình Bắc lại vượt đường xa với giấc mơ cùng trái bóng tròn.

Lớn lên nhờ bữa cơm tuyển

Đình Bắc trở lại sân tập vào cuối năm 2020 - giai đoạn bóng đá Quảng Nam bắt đầu sa sút khá nhiều. Thực tế, không chỉ Quảng Nam mà nhiều trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam vẫn chưa có đủ điều kiện để biến những cầu thủ thua thiệt về thể hình như Đình Bắc có bước phát triển nhảy vọt.

Bước ngoặt với cầu thủ sinh năm 2004 chính là giai đoạn anh thường xuyên được triệu tập lên các đội tuyển trẻ. Quá trình này diễn ra kể từ năm 2022 khi Đình Bắc liên tiếp được tập trung ở nhiều đội tuyển như U19, U20, U22 hay U23 Việt Nam.

Đình Bắc có sự tự tin.

Có chế độ dinh dưỡng ổn định, cầu thủ này phát triển đáng kể về thể hình và thể lực. Anh trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng bùng nổ trong những tình huống cần độc lập tác chiến. Càng thi đấu, Đình Bắc càng tự tin và thể hiện được năng lực của mình.

Cầu thủ này được đôn lên đội 1 thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đình Bắc còn rất trẻ và cần uốn nắn để có thể đi đúng con đường.

HLV Văn Sỹ Sơn hiểu rõ về Đình Bắc. Thay vì nuông chiều, tạo điều kiện thi đấu cho học trò đồng hương, cựu danh thủ này nghiêm khắc nhằm uốn nắn "viên ngọc quý" của bóng đá Quảng Nam.

Giai đoạn đầu tiên, Đình Bắc là tuyển thủ U23 Việt Nam duy nhất của đội nhưng không được thi đấu. Anh cần chứng minh năng lực trên sân tập và khi được đá chính thức.

Chính cách làm này khiến Đình Bắc bùng nổ ở giai đoạn sau của mùa giải. 8 bàn thắng 7 đường kiến tạo sau 12 trận đấu của Đình Bắc giúp Quảng Nam thăng hạng, lên chơi tại V.League 2023/2024.

Bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giúp Đình Bắc có thêm sự tự tin. Hai trận đấu với 71 phút ở mùa giải này là chưa đủ với Đình Bắc. Anh sẽ phải nỗ lực để vươn mình trở thành ngôi sao khi cơ hội đã đến.

