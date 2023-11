Văn Toàn: ‘Mong người dân ủng hộ ĐT Việt Nam’

Một ngày trước trận mở màn tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ: “Tôi may mắn khi được tham gia thêm một vòng loại World Cup. Đây cũng là vòng loại World Cup đầu tiên mà HLV Troussier sát cánh với ĐT Việt Nam. Vậy nên, tất cả cầu thủ đều háo hức cho màn so tài này. Tinh thần và sự tự tin của cầu thủ đều dâng trào trước màn so tài này. Chúng tôi mong tất cả người dân Việt Nam sẽ ủng hộ đội tuyển. Đội sẽ thi đấu hết sức và giành kết quả tốt nhất”.

Tiền đạo này nói tiếp: “Tôi nghĩ việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo không phải là vấn đề quá lớn. Đội đã làm quen với điều kiện sân bãi này từ khi còn ở Việt Nam. Điều quan trọng là đội có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm thế nhằm hướng đến màn so tài này”.

Văn Toàn khép lại: “Ở giải đấu nào thì cầu thủ cũng sẽ chịu áp lực. Chúng tôi đã có kinh nghiệm trải qua điều đó. Các cầu thủ đã sẵn sàng cho màn so tài tiếp theo. Qua 8 tháng với những đợt tập trung, ĐT Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến kết quả khả quan trước Philippines”.

Trận đấu giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 16/11.

