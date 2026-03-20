Cấp chứng chỉ đào tạo lái xe “khống”, 30 bị cáo lãnh án

Sau 10 ngày xét xử, ngày 20/3, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 3 (GTVT TƯ 3).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) 26 năm tù, chung cho các tội danh: “Giả mạo trong công tác"; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp”; và “Đưa hối lộ”.

Cùng các tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Dương (Phó giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) bị tuyên phạt 25 năm tù.

Bị cáo Hồ Văn Búp tại tòa sáng 20/3.

Liên quan đến vụ án, ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng GTVT TƯ 3) bị tuyên phạt 5 năm tù và Hoàng Văn Tân (cựu quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TƯ 3) bị tuyên phạt 7 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

26 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 200 - 300 triệu đồng đến 21 năm tù (1 bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo) về các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Giả mạo trong công tác"; "Đưa hối lộ"; "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; "Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại tòa trong thời gian chờ HĐXX tuyên án.

Theo HĐXX, những sai phạm xảy ra tại tại 5 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng GTVT TƯ 3, trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước; gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội…

Quá trình xét hỏi, trả lời HĐXX nhiều bị cáo đã bật khoác khi nhận ra sai pham của mình. Hầu hết các bị cáo mong được sự tha thứ, khoan hồng của pháp luật và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án…

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân