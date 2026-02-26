Thanh Hóa phê duyệt hơn 3.000 chỉ tiêu giáo viên được xét thăng hạng

Thanh Hóa phê duyệt hơn 3.000 chỉ tiêu giáo viên xét thăng hạng.

Ngày 25/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm học 2025–2026 đối với các trường THPT, THCS & THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 3.100 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II cho viên chức giáo dục đang công tác tại các trường THPT, THCS & THPT và Trung tâm GDTX–KTTH trực thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa trong năm học 2025–2026.

Tỉnh đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng theo đúng quy định. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày quyết định có hiệu lực (24/2/2026) đến hết ngày 30/5/2026, trừ trường hợp các quy định pháp luật liên quan có thay đổi.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt để tổ chức xét thăng hạng bảo đảm đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về nội dung được ủy quyền, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tác giả: NT

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn