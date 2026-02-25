Bất ngờ danh tính tài xế bán tải đi vào làn ngược chiều, liên tục nháy đèn pha trên cao tốc

Ngày 25-2, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1, Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với chị H.N.H. (SN 1997, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường trên cao tốc. Với vi phạm trên, chị H.N.H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chị H. điều khiển xe bán tải đi vào làn ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Cục CSGT, vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 22-2, tại km125+300 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chị H. đã điều khiển ô tô bán tải biển số 24A-172.xx đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn đường ngược chiều). Trong lúc đi vào làn ngược chiều, người này còn liên tục nháy đèn pha với xe đi chiều ngược lại để xin đường.

Ngày 24-2, lái xe H. đã đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Theo Cục CSGT, dù không có lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường hay camera, nhưng với những trường hợp vi phạm được nhân dân phản ánh hoặc đưa lên mạng xã hội, CSGT sẽ xác minh xử lý theo quy định.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động