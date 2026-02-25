Tỷ phú "ăn chay" kín tiếng đứng sau loạt dự án tâm linh nghìn tỷ Thung Ui, Bái Đính, Tam Chúc... đến tham vọng làm hạ tầng sân bay, cao tốc

Theo thống kê của ngành du lịch Ninh Bình, từ ngày 14-22/2 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh ước đón hơn 2,3 lượt khách, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt gần 2 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 380.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt hơn 2.450 tỷ đồng.

Lượng khách tập trung đông tại các điểm đến trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An, Chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham… Trong đó, năm nay nổi lên với điểm đến mới Thung Ui. Đây là một địa danh thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, vừa được đầu tư xây dựng và trở thành điểm đến mới trong dịp đầu Xuân 2026.

Khách du lịch đổ về Thung Ui - điểm du lịch mới ở Ninh Bình.

Đáng chú ý, đứng sau công trình trọng điểm Quần thể danh thắng Tràng An, Chùa Bái Đính là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Doanh nghiệp này chuyên ngành xây dựng cơ bản được thành lập theo quyết định năm 1993 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Trụ sở của đơn vị này năm tại số 16 đường Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ doanh nghiệp. Tháng 7/2025, công ty vừa tăng vốn gấp 10 lần, từ 1.500 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Xuân Trường được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án du lịch tâm linh có giá trị đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Cụ thể, tại Ninh Bình, Xuân Trường khởi công Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Ngôi chùa Bái Đính đã lập nhiều kỷ lục như: Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chuông đồng lớn nhất Việt Nam 36 tấn, nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam (500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m), giếng ngọc lớn nhất Việt Nam; có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam…

Tại Hà Nam, Xuân Trường xây siêu dự án về văn hóa tâm linh - nghỉ dưỡng sinh thái - vui chơi giải trí khác là Tam Chúc - Ba Sao với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng, diện tích 5.100 ha. Dự án bao gồm các khu chức năng như khu lòng hồ Tam Chúc, khu văn hóa tâm linh chùa Ba Sao, khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng, khu sân golf 36 lỗ; khu cây xanh và dịch vụ ven hồ; khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên nhiên.

Tại Thái Nguyên, dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc của Xuân Trường có tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 18.940 ha, khởi công từ 2016 và dự kiến hoàn thành năm 2035.

Tại Hải Phòng, đại gia xây dựng này có dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp với tổng vốn 9.800 tỷ đồng (giai đoạn 2015-2025).

Tại Hưng Yên, doanh nghiệp đề xuất triển khai dự án "Xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa" với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng tại Hưng Yên.

Dự kiến, tổng diện tích đất cho đề án là 1.874,8ha, chủ yếu khai thác khu đất ngoài bãi sông Hồng, không sử dụng đất trồng lúa. Trong đó, khu quần thể Phố Hiến xưa có quy mô 511,3ha, để phục dựng khoảng 3.000 nhà cổ, trung tâm tâm linh tín ngưỡng, đình thờ tổ nghiệp trên mặt nước, trung tâm hội nghị, lễ hội cho doanh nhân…

Ngoài ra, tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), Xuân Trường cũng đề xuất đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Chủ của dự án cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với thời gian 10 năm vào khu du lịch này.

Người đứng sau tạo nên thành công của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 (thường được gọi tỷ phú "an chay"). Dù là doanh nhân lừng lẫy, nhưng rất hiếm khi ông Trường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, ông Trường còn là chủ của nhiều công ty khác như Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An...

Tham vọng lớn ở mảng hạ tầng

Không chỉ dừng lại ở du lịch, những năm gần đây, Xuân Trường đã mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Gần đây nhất, tháng 6/2025, doanh nghiệp này đã gửi văn bản tới Chính phủ đề xuất quy hoạch "tỉnh Ninh Bình mới" (sau sáp nhập Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam) với các dự án hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng cảng hàng không quốc tế tại huyện Ý Yên (Nam Định cũ) hoặc vị trí do Bộ Xây dựng khảo sát.

Sân bay dự kiến có diện tích khoảng 664 ha, tổng mức đầu tư khoảng 23.200 tỷ đồng (chưa tính lãi vay). Trong đó, vốn nhà nước khoảng 45%, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 55%. Thời gian hoàn vốn dự kiến 27 năm.

Theo văn bản đề xuất, Xuân Trường dự kiến khởi công sân bay vào năm 2027, bắt đầu khai thác vào năm 2029. Đầu tháng 7/2025, Bộ Xây dựng đã có báo cáo ủng hộ chủ trương này.

Cùng với sân bay, Xuân Trường đề xuất đầu tư hai tuyến đường trục chính quy mô 8 làn xe nối từ khu di sản Tràng An - Bái Đính tới Nam Định và Phủ Lý, cùng 9 cây cầu vượt sông Đáy và sông Hoàng Long. Doanh nghiệp cam kết hoàn thành thi công trong 12 tháng kể từ khi được chấp thuận, sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa, không dùng ngân sách trung ương.

Trong lĩnh vực giao thông quốc gia, Xây dựng Xuân Trường đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất được đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tổng chiều dài các đoạn tuyến đề nghị đầu tư là 415 km, tổng mức đầu tư khoảng 59.632 tỷ đồng. Phương án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, không xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Có 9 dự án thành phần nằm trong đề xuất, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, và Vạn Ninh – Cam Lộ. Các đoạn này hiện có quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 17 m, được đề xuất nâng cấp lên 6 làn xe.

Noài ra, Xuân Trường là nhà thầu đã trúng thầu và thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (1.607 tỷ đồng).

