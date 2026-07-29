Vụ cướp gây chấn động bóng đá châu Âu

Fuseini bị cướp tấn công giữa ban ngày.

Theo truyền thông Bỉ, tiền đạo 24 tuổi bị một nhóm gồm năm đối tượng bịt kín mặt phục kích khi đang ngồi trong ôtô đỗ bên đường giữa ban ngày. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và các kênh truyền hình địa phương cho thấy nhóm cướp bao vây chiếc xe, lôi Fuseini ra ngoài rồi khống chế bằng đòn siết cổ trước khi cướp tài sản.

Các đối tượng sau đó lấy đi hai chiếc iPhone, ví cá nhân cùng một chiếc đồng hồ Rolex Datejust có giá trị ước tính từ 8.000 đến 14.000 euro. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, chúng còn xô ngã tuyển thủ Ghana xuống mặt đường.

Ngay sau vụ việc, Fuseini được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn, cầu thủ 24 tuổi không gặp chấn thương nghiêm trọng và được xuất viện sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết.

Dù vẫn chịu ảnh hưởng về mặt tinh thần sau vụ cướp, Fuseini nhanh chóng trở lại hội quân cùng USG trong buổi tập tiền mùa giải diễn ra vào ngày 27/7.

Người phát ngôn của CLB, Thijs Roelen, xác nhận cầu thủ người Ghana có mặt đầy đủ trong buổi tập. Ông cho biết Fuseini bị ảnh hưởng về mặt tinh thần sau sự cố, nhưng tình trạng thể chất không đáng lo ngại.

"Về mặt thể chất, mức độ tổn thương là rất hạn chế. Cậu ấy đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội", ông chia sẻ.

Đến ngày 28/7, Văn phòng Công tố Brussels thông báo đã bắt giữ và khởi tố một nghi phạm liên quan đến vụ cướp, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để truy tìm các đối tượng còn lại.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn