Cảnh tượng ven đường ngày đầu năm khiến ai cũng nhói lòng

Nguồn: Luy Pham

Theo những hình ảnh được camera an ninh ghi lại, có thể thấy, vào khoảng 6 giờ tối ngày 1/1/2025 - tức ngày đầu tiên của năm mới, một bé trai đã bất ngờ xuất hiện và ngồi trước hiên nhà của một gia đình, nơi có ánh sáng và chăm chú cúi người viết gì đó.

Một lúc sau, chủ nhà đã ra và hỏi thăm bé và kể lại câu chuyện như sau:

“... con bán hết vé số, tranh thủ viết bài trước khi về nhà. Con ngồi trước nhà cô chú, cô chú kêu vào trong cho đủ ánh sáng nhưng con chỉ xin ngồi trước sân. Con rất ngoan, cho gì cũng "dạ, con cảm ơn". Viết bài xong con cũng dạ thưa trước khi về.

Cô chú chúc con thật nhiều sức khỏe, an nhiên, may mắn, đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu đùm bọc đến đó.” - chủ của đoạn video cho hay.

Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

“Bé hiểu chuyện quá. Thấy con như vậy làm mình cũng muốn cố gắng hơn”

“Thương con. Nhất định những nỗ lực của con sẽ được đền đáp xứng đáng.”

“Bé tuyệt vời quá, hai bạn chủ nhà cũng tốt bụng nữa. Mong sang năm mới mọi người đều có cuộc sống tốt hơn.”

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn