Bật dậy lúc 12h đêm trong bệnh viện, cảnh tượng người nhà gây ra khiến bệnh nhân ngượng chín mặt

Không ai mong muốn gặp cảnh ốm đau hay phải vào bệnh viện chăm người nhà nhưng đây lại là chuyện khó tránh trong cuộc sống. Nhưng đôi khi chính thời điểm này lại đem đến những tình huống dở khóc dở cười, khiến cả người trong cuộc lẫn cư dân mạng không đỡ nổi.

Mới đây, trên MXH lan truyền một khoảnh khắc “3 phần bất lực, 7 phần như 3” ở bệnh viện thu hút sự chú ý từ netizen.

Your browser does not support the video tag.

Âm thanh trong phòng bệnh đánh thức tất cả mọi người (Nguồn: Tân Thư)

Trong clip này, cả phòng bệnh phải thức dậy, bật đèn sáng trưng vì tiếng ngáy như kéo bễ của một người nhà bệnh nhân. Dù khoảng cách từ người quay đến nhân vật chính khá xa nhưng tiếng ngáy vẫn nghe rõ mồn một, cho thấy “áp lực” không nhỏ của những người đang trực tiếp ở trong phòng bệnh.

“12h đêm, bệnh nhân phải thức dậy hết để trông người nhà” - chủ nhân đoạn clip hài hước viết.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng viral, nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận, trong đó có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Có người đồng cảm vì từng rơi vào cảnh tượng thật quen thuộc này, thậm chí còn tần suất dày đặc hơn khi người thân trong nhà có tật ngủ ngáy và được chứng kiến hàng ngày. Có người cho rằng cũng nên thông cảm với người ngủ ngáy vì việc chăm bệnh khá mệt, và càng mệt thì càng ngáy to hơn.

Tuy nhiên cùng với đó cũng không ít bình luận bày tỏ nỗi ám ảnh vì khi gặp cảnh này, họ thường không ngủ được, thức trắng đêm. Đi chăm bệnh vừa mệt lại vừa mất ngủ thì đúng là đáng sợ thật!

“Cả ngày chúng tôi coi bệnh nhân rồi thì đêm bệnh nhân phải coi lại chứ”, “Thật sự chứ người chăm bệnh còn cực với mệt hơn người bệnh nữa đó”, “Áp lực của bệnh nhân được x 100 lần”, “Chăm bệnh mệt, xuống ký, tui thấy người bệnh là người chăm bệnh mới đúng hơn”, “Đi chăm bệnh mà nó sao sao á mọi người ơi”, “Mình ở viện chăm con lần nào là lần đó dính. Sợ”, “Trước tôi cũng nằm viện 2 tuần. Khổ cả bản thân và khổ cả người trông nom”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Tác giả: S.A

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn