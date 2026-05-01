Sát hại bạn trai vì không được đưa đi ăn nhà hàng

Mikayla kể bị Lukas "khiêu khích", dẫn đến cãi vã và cô đã cầm dao đâm tại căn hộ ở Lac La Belle, bang Wisconsin, tối 24/4.

Nhận được cuộc gọi 911 từ Mikayla vào khoảng 19h, cảnh sát tìm thấy Lukas nằm ngửa trên sàn nhà, chảy máu. Khi nhân viên y tế đang nỗ lực hồi sức tim phổi cho nạn nhân, Mikayla thừa nhận đâm bạn trai vì tức giận việc anh ta không muốn đi ăn cùng.

"Mikayla thừa nhận: 'Tôi đã đâm anh ấy. Các anh phải đưa tôi vào tù à? Được thôi'. Cô ta không hề do dự khi nói chuyện với các sĩ quan", Ủy viên Tòa án Quận Waukesha, David Herring, cho biết tại phiên điều trần ngày 27/4.

Trên đường bị đưa đến đồn cảnh sát, Mikayla có vẻ kích động và nói "lẽ ra tôi nên đến quán bar luôn, mọi việc thật khó chịu".

Lukas được tuyên bố tử vong tại bệnh viện, do một vết đâm vào ngực. Mikayla bị buộc tội giết người có chủ ý cấp độ một.

Mikayla Kloth (trái) và Lukas Rosch. Ảnh: Waukesha County Sheriff's Office/WISN

Cặp đôi đã hẹn hò khoảng ba năm, Lukas thường xuyên đến căn hộ của Mikayla. Theo cáo buộc, khi Lukas nhắn tin nói sẽ đến nhà bạn gái nấu ăn, Mikayla đáp muốn đến quán bar ăn uống hơn.

Mikayla đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại là 2 triệu USD và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Đối mặt với kẻ sát hại con trai ở phiên điều trần đầu tiên, ông Michael Rosch gọi Mikayla là "quái vật" và đề nghị tòa án "đừng bao giờ cho cô ta trở lại đường phố".

Mikayla Kloth ra hầu tòa vào 27/4. Ảnh: Fox

Theo cáo buộc, chỉ một tuần trước án mạng, Lukas tiết lộ với chủ cho thuê căn hộ rằng bị Mikayla cắn vào ngón tay cái. Chủ nhà cho biết Lukas có vẻ sợ bạn gái, thậm chí dặn dò: "Làm ơn ghi lại tên đầy đủ của tôi, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với tôi".

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net