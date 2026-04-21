Án tử hình cho kẻ sát hại vợ và ba người trong gia đình vợ

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận bởi mức độ máu lạnh, tàn độc và vô nhân tính của bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Nam Đại Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1993, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất) và có với nhau một người con chung là cháu N.C.T.M. (SN 2022). Trong quá trình sinh sống với nhau, do Nguyễn Nam Đại Thuận nghiện ma tuý, không lo làm ăn, ăn chơi lêu lổng nên bà Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ ruột của chị Hoa) đã đưa cháu N.C.T.M. và chị Hoa về nhà mình ở đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất sinh sống.
Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên toà xét xử.
Khoảng 20h tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma tuý, Nguyễn Nam Đại Thuận gọi điện cho chị Hoa nhiều lần nhưng không được. Cho rằng bị gia đình nhà vợ khinh rẻ, đối xử không tốt nên Nguyễn Nam Đại Thuận đã nảy sinh ý định giết chết gia đình nhà vợ. Để thực hiện ý đồ, Nguyễn Nam Đại Thuận vào nhà lấy một chiếc búa đinh, một con dao bầu bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà Dung.
Khi đến nơi, Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục sử dụng ma tuý, sau đó gọi cửa để người nhà ra mở. Nghe tiếng gọi cửa, anh Bùi Văn Nghĩa (SN 2002, em trai chị Hoa) ra mở cửa thì bị Nguyễn Nam Đại Thuận dùng búa, dao tấn công tử vong tại chỗ. Sau khi giết chết anh Nghĩa, Nguyễn Nam Đại Thuận cầm hung khi tiếp tục đi vào nhà sát hại bà Dung, chị Hoa và làm trọng thương cháu Trần Tấn Phát (SN 2013, con riêng chị Hoa).
Sau khi gây ra vụ thảm sát, Nguyễn Nam Đại Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại. Tiếp đó, Nguyễn Nam Đại Thuận lục soát, cướp đi số tiền 6 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động của bà Dung rồi bỏ trốn.
Nguyễn Nam Đại Thuận khi mới bị bắt giữ.
Trên đường bỏ trốn, Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục mua ma tuý để sử dụng. Để có phương tiện tẩu thoát, Nguyễn Nam Đại Thuận đã chặn đường chị L.T.L.C. cướp 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động (tổng trị giá hơn 43 triệu đồng) cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Đến khoảng 10h cùng ngày, khi Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn đến khu vực đường 19/5, xã Ea Kao thì bị lực lượng Công an truy bắt phát hiện bắt giữ cùng tang vật.
Tại phiên tòa, trước những cáo buộc và luận tội của HĐXX, Nguyễn Nam Đại Thuận vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm, khai rằng “không có ý kiến gì, không ăn năn hối lỗi”. Một kẻ đã nhúng tay vào máu, giết một lúc cả ba người nhưng không một lời sám hối, không một biểu hiện hối hận, đó là sự trơ tráo của một con người đã đánh mất hoàn toàn lương tri.
Cơ quan điều tra thu giữ hung khí Nguyễn Nam Đại Thuận dùng để gây án.
Với những tội ác gây ra, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm tù tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Phiên tòa khép lại, bản án tử hình là cái kết tất yếu dành cho một kẻ coi thường pháp luật, tước đoạt mạng sống người khác một cách man rợ.
Tác giả: Văn Thành
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân