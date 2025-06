Cảnh sát giao thông phối hợp bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/5/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ CSGT địa bàn Quỳ Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên khai tên là Vi Quốc Đạt (sinh năm 2002) trú tại bản Minh Châu, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện xe môtô nhãn hiệu Honda Vision không gắn biển kiểm soát do đối tượng Đạt điều khiển có đặc điểm trùng khớp với xe môtô biển kiểm soát 37G1-086.75, do chị N.T.T.N. (sinh năm 1991) trú tại khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu báo mất trước đó.

Tổ CSGT địa bàn Quỳ Châu phối hợp với Công an thị trấn Tân Lạc bắt giữ đối tượng Vi Quốc Đạt

Qua đấu tranh, Đạt đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại nhà chị N. vào ngày 27/5/2025 để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp tiêu thụ tài sản thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn