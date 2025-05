Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tá Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ tiến hành thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSGT khóa XVI trình Đại hội; đánh giá kết quả triển khai và thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ bài học kinh nghiệm làm cơ sở phát huy ưu điểm; đồng thời khắc phục những hạn chế để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phòng CSGT lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự Đại hộ

Thượng tá Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng CSGT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Nổi bật: Công tác tham mưu có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động, nhạy bén, tham mưu nhiều giải pháp mang tính chiến lược trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều thành tích nổi bật, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc gây tiếng vang. Bên cạnh đó, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật có nhiều đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xây dựng được hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiễn sĩ CSGT trong lòng Nhân dân.Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Phòng CSGT thực sự là lực lượng nòng cốt của Công an tỉnh Nghệ An trong công tác bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn.

Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT trình bày báo cáo kết quả phiên trù bị

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó Trưởng phòng CSGT trình bày báo cáo chính trị Đại hội

Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ Phòng CSGT quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, nỗ lực bảo đảm TTATGT trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; quyết tâm “xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Phòng CSGT đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự báo tình hình ANTT nói chung và công tác bảo đảm TTATGT nói riêng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Phòng CSGT là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để CSGT ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó, nghiên cứu xây dựng, vận hành và phát huy hiệu quả hệ thống giao thông thông minh; khai thác tối đa các tính năng, tiện ích của hệ thống camera giám sát…, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng văn hóa giao thông; hạn chế thấp nhất tình trang vi phạm pháp luật về TTATGT và tai nạn giao thông.

Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp thu các ý kiến góp ý bổ sung, hoàn thiện văn bản chính thức của Đại hội; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị; qua đó, tạo sự chuyên biển mạnh mẽ, thiết thực trong công tác và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Với quyết tâm chính trị cao nhất, với khí thế mới, niềm tin mới, Lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Phòng CSGT sẽ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSGT khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Ngọc Anh - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn