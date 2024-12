Cảnh sát giao thông mở đường đưa bé 3 tuổi bị ngất trên xe khách đến viện

Your browser does not support the video tag.

Video CSGT mở đường đưa cháu bé 3 tuổi bị ngất trên xe khách đến viện.

Tối 23/12, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km 188 (Khu vực Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) thì khoảng 18h30 có 1 xe khách dừng lại. Tài xế thông báo có 1 cháu bé bị đau bụng và đã ngất đi.

Nhận được thông báo, tổ công tác lập tức kiểm tra phương tiện và thấy một bé trai đã ngất, có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Để kịp thời đưa cháu bé đến viện, tổ trưởng tổ công tác đã báo ban chỉ huy đội và dùng ô tô đặc chủng để chở cháu bé và gia đình đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Lực lượng CSGT phải liên tục phát loa yêu cầu các phương tiện khác nhường đường.

Do thời điểm trên trùng vào khung giờ cao điểm, đường lâm vào cảnh ùn tắc, lực lượng CSGT phải liên tục phát loa yêu cầu các phương tiện khác nhường đường.

Nhờ đó, được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Gia đình cháu cho biết, bệnh nhi tên N.Đ.K. (3 tuổi, trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Khi cháu có biểu hiện bị đau bụng, gia đình đã bắt xe khách từ Nghệ An cho cháu về Hà Nội thăm khám, trên đường đi thì xảy ra sự việc.

"Chúng tôi rất cảm kích khi được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời và xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ CSGT", đại diện gia đình cho hay.

Tác giả: Lê Khánh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết