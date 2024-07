Cảnh sát giao thông dầm mình, giúp dân vượt qua điểm ngập lụt trong mưa lớn

Ngày 16-7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau trận mưa lớn kéo dài vào sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đoạn đường Km21+800 QL7 thuộc xóm Lô, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nhiều xe bị chết máy, tạo nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cán bộ chiến sĩ phân luồng hỗ trợ người dân qua đoạn ngập úng

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông cùng người dân đẩy xe tải chết máy qua đoạn ngập

Trước tình hình đó, các chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập tức có mặt, tổ chức phân luồng giao thông và huy động người dân cùng hỗ trợ đẩy các phương tiện bị chết máy đến khu vực an toàn. Đồng thời, Đội cũng đã liên hệ với đơn vị thi công, huy động máy bơm đến hút nước, đổ đá lót đường, sử dụng máy múc để khơi thông dòng chảy.

Clip ghi lại hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân đưa các phương tiện ra điểm ngập lụt

Không chỉ dừng lại ở đó, các chiến sĩ CSGT còn tự tay dùng xẻng, cuốc cào đất, đá để san lấp các đoạn đường bị ngập nước, đảm bảo lưu thông thông suốt cho người dân. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng đưa các phương tiện qua vùng ngập, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Hình ảnh các chiến sĩ CSGT Nghệ An dầm mưa, lội nước, hết mình giúp dân đã tạo nên hình ảnh đẹp, đầy ấm áp về người chiến sĩ công an trên quê hương Bác, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân.

