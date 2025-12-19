Mê mẩn những điểm check in nổi tiếng ở Nghệ An

Giới trẻ check in đồi hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An).

Hòa mình trong vườn hồng trăm tuổi

Cứ vào tháng 10-11, những vườn hồng cổ thụ dưới chân núi Đại Huệ, xã Đại Huệ (Nghệ An) lại tấp nập người ra vào. Giới trẻ đua nhau đến chụp ảnh, trải nghiệm và hòa mình với cảnh đẹp, cỏ cây, với thiên nhiên nơi đây. Hình ảnh những cây hồng trút lá chỉ còn quả hồng đỏ rực, căng mọng trên cành nhìn trông đã con mắt. Những vườn hồng cổ thụ này có tuổi đời từ 80 - 100 năm với gốc to, sù sì, thân cây cao vút, mang vẻ đẹp nguyên sơ, lãng mạn. Đây cũng là địa điểm gần Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ nên tạo được điểm tham quan, du lịch liên hoàn.

Chị Trần Thị Long, một du khách ở phường Vinh Phú (Nghệ An) cho hay, mỗi năm cứ đến mùa hồng Nam Anh vào vụ là chị và đám bạn thân lại rủ nhau đến đây trải nghiệm, check in. "Được nhìn ngắm, chụp ảnh với những quả hồng chín đỏ, núng nính trên thân cây khiến chúng tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái vô cùng. Những cây hồng có từ hàng chục năm, thậm chí là trăm năm tuổi mọc cheo leo trên dãy núi đá rêu phong tạo nên khung cảnh rất chill. Sau khi mua vé tham quan, chúng tôi tha hồ chụp ảnh, hòa mình với thiên nhiên và được thưởng thức những quả hồng chín mọng, ngọt lứt vừa mới được hái từ trên cây xuống" - chị Long bày tỏ đầy thích thú.

Sự hấp dẫn của những vườn hồng này đã mở ra hướng khai thác mới cho người dân địa phương trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn với cây hồng. Những nông trại du lịch sinh thái đa dạng loại hình dịch vụ như bán vé tham quan, phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ, cắm trại, giải trí… lần lượt ra đời. Đến nay, nhiều vườn hồng dưới chân núi Đại Huệ đã đầu tư thành khu du lịch sinh thái quy mô, hấp dẫn...

Theo anh Nguyễn Trọng Sách - đại diện một khu du lịch sinh thái dưới chân núi Đại Huệ, năm nay do ảnh hưởng của mấy cơn bão nên vườn hồng bị thiệt hại khá nặng nề. Cây gãy, quả rụng, năng suất sụt giảm nặng. Ngoài ra, các công trình phục vụ khu du lịch cũng bị bão quật đổ. Bởi vậy, năm nay hầu như các nhà vườn đều mở cửa đón khách muộn. Đến với các khu du lịch sinh thái ở đây, ngoài tham quan, du khách còn check in, ăn uống, nghỉ ngơi, lưu trú với hệ thống phòng nghỉ khép kín… Nếu muốn sắm quà cho người thân, du khách có thể mua hồng chín tại vườn, rượu hồng và nhiều đặc sản Nam Đàn khác.

Check in vườn hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam

Chỉ vừa mở cửa miễn phí đón khách được vài ngày nhưng đồi hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) đã thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Năm nay, hoa hướng dương được trồng trên diện tích khoảng 50 ha, đây được xem là đồi hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Hoa thường nở rộ vào tháng 12 Dương lịch hàng năm và kéo dài đến tháng 1 năm sau. Sắc vàng của hoa cộng với màu xanh của lá tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp và thơ mộng. Đồi hoa hướng dương này không chỉ thu hút du khách trong tỉnh mà còn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách ngoại tỉnh như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội,…

Chị Hà Thị Ngọc Ánh - sinh viên tại một trường Đại học trên địa bàn TP Vinh (cũ) chia sẻ: "Vượt chặng đường hơn 2 giờ đồng hồ, em và nhóm bạn cùng lớp đã có mặt tại đồi hoa hướng dương, hòa mình vào hàng triệu bông hoa vàng sắc mặt trời này. Năm nay, hoa hướng dương được trồng trên diện tích lớn hơn, đẹp hơn rất nhiều so với các năm trước. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã bố trí nhiều điểm check in và nhiều tiểu cảnh mới làm điểm nhấn cho du khách thỏa sức chụp ảnh. Đối với em, đồi hoa hướng dương là một trải nghiệm thú vị cho giới trẻ…".

Ngoài được tham quan, trải nghiệm miễn phí và check in sống ảo, du khách còn được thưởng thức những cốc sữa mát lành từ trang trại TH. Chắc chắn những giá trị nó mang lại không chỉ quảng bá hình ảnh nông nghiệp công nghệ cao, mà còn mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn trọng, gần gũi thiên nhiên. Đây thực sự là một sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Nghệ An mỗi dịp cuối năm.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm, hiện tại địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đồi hoa hướng dương để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách khi đến đây tham quan. Đồi hoa hướng dương không chỉ là điểm tham quan, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương Nghĩa Lâm nói riêng, miền Tây Nghệ An nói chung. Du lịch phát triển giúp người dân có thêm sinh kế từ các dịch vụ đi kèm, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

