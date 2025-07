Người dân oằn mình chống ngập lụt bên bờ sông Lam

Từ đêm 23 đến sáng 24/7, người dân ở các xã Anh Sơn, Vĩnh Tường và một địa phương dọc sông Lam bám Quốc lộ 7A (Nghệ An) hầu hết đều bị ngập nước vào nhà ở độ sâu từ 1m đến 3m nước. Tuyến đường Quốc lộ 7A bị chặn lại ở dốc Dừa vì đoạn này ngập sâu, kéo dài khoảng 1km. Tất cả người, phương tiện cứu hộ cứu nạn đều không được phép đi qua.

Quốc lộ 7A đoạn qua huyện Anh Sơn cũ bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: CTV

Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về hạ lưu sông Lam "biến" các tuyến đường liên xã, thôn bản biến thành sông

Ghi nhận phóng viên Công dân và Khuyến học, tại xã Anh Sơn, hàng trăm hộ dân suốt đêm qua gần như không ngủ, nước từ sông Lam dâng liên tục, đến những nơi cao cũng bị ngập mấp mé.

Rất nhiều tài sản của người dân ở gần bờ sông gần như không thể kịp di chuyển lên cao vì nước dâng lên quá nhanh. Từ các vật dụng ti vi, tủ lạnh, xe máy, xe đạp điện,... người dân nỗ lực kê cao nhưng cũng bị nước ngập không thể cứu vớt.

Các tuyến đường liên xã, thôn bản biến thành sông, người dân dùng thuyền nhỏ di chuyển và đi lại.

Nước mênh mông ở hạ nguồn nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: CTV

Ông Trần Văn Hạnh, tổ dân phố 1, xã Anh Sơn người chèo thuyền suốt đêm qua, giúp dân di chuyển tài sản và người lên vùng an toàn chia sẻ: "Bản thân làm nghề chài lưới trên sông nhưng từ đêm qua đến nay gần như không nghỉ ngơi, dùng thuyền phục vụ bà con nhân dân trong xóm hàng chục chuyến đi lại. Mặc dù nhà tôi cũng bị ngập hoàn toàn. Tôi động viên bà con là còn người thì còn tất cả, mất tài sản chúng ta làm lại từ đầu".

Ông Trần Văn Hạnh đêm qua đến sáng nay gần như không ngủ để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Ảnh: Quốc Huy

Còn ông Nguyễn Tiến Hảo, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Vĩnh Tường đang gác chắn tại Quốc lộ 7A đoạn dưới chân dốc Dừa cho biết, từ đêm qua đến nay, cung đường từ vị trí này hướng lên các xã miền núi Nghệ An bị ngập sâu khoảng 1km. Đoạn ngập sâu nhất gần khoảng 2m, hiện giờ chỉ còn hơn 1m nước.

"Đây là trận lụt mà các cụ cao niên trong làng kể thì chưa có khi nào nước dâng lên kinh hoàng như thế này" - ông Hảo kể.

Ông Nguyễn Tiến Hảo đứng canh chốt ở dốc Dừa, Quốc lộ 7A. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trần Chương - Phó Chủ tịch xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) tại hiện trường đang ngập lụt cho biết, nước sông dâng lên quá nhanh đã gây ra thiệt hại cho bà con nhân dân.

Trên địa bàn xã Anh Sơn tất cả 16 thôn đều bị cô lập, trong đó khoảng 350 nhà dân bị ngập lụt và hơn 12.400 hộ bị ảnh hưởng.

"Xã Anh Sơn là một địa phương bị nước cô lập hoàn toàn. Sáng nay chính quyền xã đã huy động 70 đồng chí xung kích và hỗ trợ của lực lượng Công an Nghệ An giúp dân, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân được an toàn" - ông Chương chia sẻ.

Một số hình ảnh phóng viên Công dân và Khuyến học ghi lại người dân oằn mình trong nước lũ dâng cao ở hạ nguồn huyện Anh Sơn cũ:

Ngôi chùa Anh Sơn bị ngập sâu trong nước.

Cổng một ngôi nhà ở xã Anh Sơn ngập gần hết.

Đàn gà được đưa lên thuyền di chuyển đến nơi an toàn.

Những tài sản người dân có thể đưa lên cao để giữ gìn, bảo vệ.

Nhiều tài sản chưa kịp di chuyển đến vùng an toàn, kể cả đàn gà.

Người dân tất bật di chuyển đồ dùng.

Nước dâng cao, không còn tài sản nào có thể cứu được nữa.

Xe máy - tài sản giá trị đã may mắn được người dân kịp di chuyển khỏi vùng ngập.

Cả gia đình bất lực nhìn nước lũ dâng cao.

Nụ cười của người dân lặn lội tìm được mì tôm và trứng trong ngày lũ.

Nhiều người dân cùng cảnh giác canh dòng nước lũ đang dâng.

Người phụ nữ cố gắng lội nước để đến nơi an toàn.

Nỗ lực chèo thuyền đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn. Ảnh: Quốc Huy

Chú chó nhảy lên vị trí cao để tránh lũ. Ảnh: Quốc Huy

Chèo thuyền trên Quốc lộ 7A.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn