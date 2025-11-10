Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo

Bộ Tài chính cho biết, website https://congthongtindientubtc.com/ hoàn toàn là website giả mạo, người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Bộ Tài chính không yêu cầu người dân chuyển tiền lệ phí để thu hồi các khoản tiền bị mất. Người dân hãy cảnh giác với các trang web, fanpage mạo danh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nộp tiền phí để được hoàn trả tiền. Người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để trình báo nếu phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ.

Để tìm hiểu các thông tin về chính sách tài chính, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn

Liên tiếp thời gian trước đó, Bộ Tài chính thường xuyên phát đi thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ Tài chính trên không gian mạng. Cụ thể:

Ngày 31/3, Bộ Tài chính đã cảnh báo về trang Facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Tiếp ngay sau đó, ngày 15/4, Bộ Tài chính một lần nữa đã phát đi cảnh báo tới người dân, doanh nghiệp về việc giả mạo các văn bản lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính để lừa đảo "thu hồi tiền" cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Ngày 30/5, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi thông báo về việc giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, giả mạo Website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các Website; Fanpage giả mạo này.

Ngày 4/7, Bộ Tài chính tiếp tục phát cảnh báo tới người dân, doanh nghiệp về việc giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp thông tin sai lệch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện tại Bộ Tài chính sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử (có tên miền: https://www.mof.gov.vn) cung cấp thông tin hoạt động của ngành Tài chính đến người dân và doanh nghiệp.

Ngày 24/9, Bộ Tài chính tiếp tục phát cảnh báo tới người dân, doanh nghiệp về việc trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân. Đề nghị người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo VOV