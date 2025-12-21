Những doanh nhân 'đặc biệt' tại lễ khởi công lịch sử của đất nước

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 dự án, công trình ngày 19/12 vừa qua được xem là sự kiện lịch sử của đất nước.

Không chỉ ghi nhận số lượng lớn dự án (234 dự án - PV) đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật cùng một ngày, đây còn là sự kiện có tổng số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, đạt trên 3,4 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, lễ khởi công, khánh thành lần này còn ghi nhận nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng; và có dự án quy mô đầu tư lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic (trên 925.000 tỷ đồng).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại siêu đô thị lớn nhất Việt Nam

Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) là dự án đáng chú ý nhất dịp này bởi quy mô vốn đầu tư lên tới hơn 925.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là chủ đầu tư.

Đây không chỉ là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Tập đoàn Vingroup mà còn là dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Với vai trò và quy mô đặc biệt lớn, ông Phạm Nhật Vượng có mặt từ sớm tại lễ khởi công. Ngoài ra, sự kiện còn có sự hiện hiện của những cộng sự đắc lực của vị doanh nhân giàu nhất Việt Nam, gồm ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup và ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Đinh Hà.

Theo chủ trương đầu tư, Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171 ha - lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Điểm nhấn của dự án nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Cũng trong dịp này, Vingroup còn khởi công 3 khu đô thị quy mô lớn khác gồm Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh (hơn 4.100 ha), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha), Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh (84 ha).

Đại gia "Khoa khàn", ông chủ Thaco trong liên danh 6 tập đoàn

Với quy mô vốn đầu tư lớn thứ 2 tại sự kiện lần này, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án được kỳ vọng tạo nên "kỳ tích sông Hồng" cho Thủ đô Hà Nội.

Dự án có quy mô vốn lên tới 855.000 tỷ đồng, là một trong 2 "siêu" dự án của TP Hà Nội, cùng với Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án cũng được triển khai bởi “siêu" liên danh 6 tập đoàn lớn gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.

Đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng.

Đáng chú ý, dự án này còn đánh dấu lần tái xuất của ông Trần Đăng Khoa (hay được biết tới với biệt danh Khoa "khàn") với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Đây là lần hiếm hoi ông Khoa xuất hiện trước truyền thông sau gần một thập kỷ rời xa phần lớn hoạt động kinh doanh công khai.

Ông Trần Đăng Khoa đại diện liên danh 6 tập đoàn nhận quyết định đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Phạm Thắng.

Là một trong 6 tập đoàn lớn tham gia liên danh thực hiện siêu dự án, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cũng có mặt từ sớm tại sự kiện.

Bên cạnh đó, các doanh nhân nổi tiếng đại diện cho các tập đoàn tham gia liên danh cũng có mặt, như ông Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT Văn Phú Invest; ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT T&T Group ; ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc MIK Group; ông Hoàng Quang Việt, Tổng giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cùng đại diện các tập đoàn tham gia liên danh đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo định hướng quy hoạch, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào đầu năm 2030.

"Vua thép" Trần Đình Long tại nhà máy thép ray 10.000 tỷ

Bên cạnh việc tham gia liên danh 6 tập đoàn lớn thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong dịp này, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long còn khởi công dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát tại lễ khởi công Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: BTC.

Dự án mới của "vua thép" có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới từ Tập đoàn SMS Group (Đức) và Primetals (Anh). Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục.

Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Sự xuất hiện của thế hệ doanh nhân 9x

Không chỉ có sự hiện diện của các doanh nhân nổi tiếng trên thương trường, sự kiện vừa qua còn đánh dấu sự xuất hiện độc lập của các doanh nhân thế hệ 9x.

Trong đó, ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả ông Phạm Nhật Vượng) xuất hiện tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) trong lễ khởi công 4 công trình chủ lực của tập đoàn gồm: dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (89.000 tỷ đồng); Khu đô thị phường Sông Trí (8.000 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng).

Tại sự kiện này, con trai cả Chủ tịch Vingroup xuất hiện với vai trò Tổng giám đốc VinMetal. Đây là lần hiếm hoi "cậu cả" nhà ông Vượng xuất hiện độc lập mà không có sự hiện diện của vị doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Trong những lần xuất hiện trước đó, ông Quân Anh thường được bắt gặp đi cùng bố và em trai Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh có lần hiếm hoi xuất hiện độc lập mà không có sự hiện diện của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, tại lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic, ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cũng xuất hiện.

Ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Đinh Hà.

Tại sự kiện, Tập đoàn Sơn Hải là một trong 6 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích trong phong trào "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Sơn Hải hiện là một trong những tập đoàn xây dựng hạ tầng giao thông lớn nhất tại Việt Nam với loạt gói thầu trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tác giả: An Viết

Nguồn tin: znews.vn