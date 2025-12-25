Cú sốc với iPhone gập

Vấn đề nếp gấp trên màn hình vẫn là trở ngại lớn với iPhone gập. Ảnh: AppleInsider.

Một số thông tin cho rằng Apple sẽ công bố iPhone màn hình gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026, cùng với iPhone 18 Pro. Là người đi sau, Táo khuyết đặt ra yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt với đối tác Samsung để giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên màn hình.

Mặc dù vậy, theo AppleInsider, Apple có thể đang rơi vào tình thế cấp bách khi tham vọng này chưa thể thực hiện do thách thức về kỹ thuật.

Cụ thể, theo Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), nhà sản xuất iPhone đang nỗ lực tạo ra một màn hình "không nếp gấp về mặt thị giác". Để đạt được điều này, Táo khuyết được cho là đang thử nghiệm loại kính linh hoạt siêu mỏng có tên UFG.

Công nghệ này sử dụng các vật liệu có độ dày khác nhau, cho phép màn hình uốn cong một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo độ bền. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết vẫn còn một số "thách thức kỹ thuật" mà Apple cần vượt qua, dù không nêu rõ chi tiết những trở ngại đó là gì.

Nếu những thách thức này không được giải quyết trước tháng 9, thời điểm ra mắt dự kiến của iPhone gập, Táo khuyết sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

AppleInsider cho rằng sự cố về màn hình nếu xảy ra có thể dẫn đến hai kịch bản chính cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Phương án đầu tiên là Apple có thể hoãn việc phát hành iPhone gập cho đến khi tích trữ đủ lượng hàng tồn kho cần thiết để đảm bảo cho đợt mở bán.

Trong khi đó, kịch bản khả thi hơn là nhà sản xuất iPhone vẫn giữ đúng lịch trình ra mắt vào tháng 9 nhưng với số lượng cực kỳ hạn chế. Sau đó, Táo khuyết sẽ tăng dần nguồn cung khi quy trình sản xuất ổn định hơn.

Trước đó, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, tiến độ phát triển iPhone gập bị chậm so với kế hoạch của Apple. Công ty vẫn công bố thiết bị này vào nửa cuối năm sau, nhưng việc giao hàng có thể bị trì hoãn do những thách thức về năng suất và sản lượng ban đầu.

Điều đó sẽ khiến cho nguồn cung hạn chế, ít nhất là trong vài tháng đầu sau khi ra mắt. Kết hợp với nhu cầu lớn, ​​có thể dẫn đến tình trạng thiếu iPhone gập ít nhất cho đến cuối năm 2026.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn