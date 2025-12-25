Cán bộ Quảng Trị sai phạm phải xin lỗi công khai người dân, doanh nghiệp và phải khắc phục hậu quả

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.NAM

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tỉnh Quảng Trị đã bắt tay ngay vào triển khai những nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, để đặt nền móng cho mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung và là tỉnh phát triển khá vào năm 2045.

Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, về những giải pháp trước mắt và lâu dài mà tỉnh đang thực hiện để đạt mục tiêu này.

Hoàn thiện "hạ tầng cứng", "hạ tầng mềm" đón nhà đầu tư lớn

* Quảng Trị đưa ra mục tiêu sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền Trung. Vậy tỉnh đã và đang chuẩn bị những bước đi mang tính "dọn ổ" như thế nào về hạ tầng và cơ chế để hiện thực hóa mục tiêu này, thưa ông?

- Ông Lê Hồng Vinh: Quảng Trị không còn nhìn nắng và gió là những bất lợi thiên tai, mà coi đó là tài nguyên. Chúng tôi đã xác định đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung vào năm 2030. Đây không phải là khẩu hiệu, mà là một lộ trình có tính toán kỹ lưỡng.

Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đón những "đại bàng" trong lĩnh vực năng lượng:

Chúng tôi đang tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm về năng lượng. Như Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ là "bệ phóng" cho các dự án điện khí, điện gió và các kho cảng tiếp nhận khí LNG hiện đại.

Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công cảng Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị. Đây chính là những dự án động lực có thể hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo chiến lược trong tương lai.

Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để ưu tiên hoàn thiện hệ thống trạm biến áp và đường dây, để đảm bảo năng lượng sản xuất ra sẽ được sử dụng, không lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư.

Ngoài ra tỉnh cũng đã xác định hoàn thiện "hạ tầng cứng" phải đi kèm với "hạ tầng mềm". Đó là "hạ tầng" về mặt cơ chế để nhà đầu tư có thể gắn bó.

Tỉnh Quảng Trị không chỉ "dọn ổ" cho nhà đầu tư bằng đất sạch hay ưu đãi thuế, mà bằng sự thấu hiểu và chia sẻ rủi ro. Chúng tôi sẽ tạo ra một hệ sinh thái năng lượng sạch bền vững, nơi mà từ điện gió trên cạn, ngoài khơi đến điện khí đều có dư địa phát triển.

Vì nhà đầu tư thành công thì Quảng Trị mới phát triển.

* Với vị thế là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh có kế hoạch đột phá gì để biến lợi thế 'địa kinh tế' này thành lợi ích kinh tế thực chất cho người dân, thay vì chỉ là điểm trung chuyển?

- Ông Lê Hồng Vinh: Vì vị trí "đặc biệt" của mình, Quảng Trị xác định Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) phải là "trục xương sống" để nuôi dưỡng các mạch máu kinh tế nội tỉnh.

Thay vì chỉ là một trạm dừng chân, chúng tôi đang nỗ lực biến Quảng Trị thành một trung tâm logistics và chế biến sâu. Vì lợi thế địa kinh tế chỉ có giá trị khi nó tạo ra công ăn việc làm tại chỗ và thuế thu nhập cho địa phương.

Chúng tôi đang dồn sức hoàn thiện cảng nước sâu Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị. Khi hạ tầng giao thông đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, Quảng Trị sẽ trở thành cửa ngõ ngắn nhất, rẻ nhất cho hàng hóa từ Lào, Đông Bắc Thái Lan ra thế giới.

Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà máy ngay tại Quảng Trị. Thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô từ các nước láng giềng đi qua cảng, hàng hóa sẽ được chế biến và đóng gói tại Quảng Trị.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân địa phương, để mỗi người dân đều có thể tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa trên tuyến hành lang này, trực tiếp vận hành và thụ hưởng từ những dòng chảy thương mại quốc tế, chứ không phải chỉ đứng bên lề đường nhìn xe cộ đi qua.

Vì mọi con số tăng trưởng sẽ trở nên vô nghĩa nếu đời sống người dân dọc hành lang này không thay đổi.

Siết chặt kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu

* Thưa Chủ tịch, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản siết chặt kỷ cương, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đây cũng là một trong những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vậy tỉnh đã có những giải pháp gì để thực hiện chủ trương này?

- Ông Lê Hồng Vinh: Mục tiêu cốt lõi là xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý thì phải chịu trách nhiệm.

Tỉnh cũng xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Tỉnh cũng yêu cầu tránh tình trạng giải thích vòng vo, kéo dài thời gian thay vì xử lý dứt điểm vụ việc.

Một trong những điểm nhấn của văn bản này là yêu cầu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo đó, những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà sẽ bị xử lý kỷ luật kịp thời; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự.

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu công khai danh tính cán bộ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm; cán bộ sai phạm phải xin lỗi công khai người dân, doanh nghiệp và phải khắc phục hậu quả.

Người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới sai phạm cũng sẽ bị xử lý ngay.

