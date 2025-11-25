Căn penthouse đắt nhất thế giới giá 6.500 tỷ đồng 'bị ế' vì lý do khó tin

Sau nhiều năm, căn penthouse đắt nhất thế giới gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tắm, trải dài 3 tầng trên nóc tòa chung cư Central Park Tower vẫn chưa có người mua.

Giữa cuộc đua xây dựng những biểu tượng xa hoa của giới siêu giàu toàn cầu, căn penthouse trên đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới Central Park Tower ở New York với chiều cao 472 mét trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt. Căn penthouse này được niêm yết với giá 250 triệu USD, tương đương hơn 6.500 tỷ đồng và trở thành căn hộ đắt nhất nước Mỹ, đồng thời thuộc nhóm tài sản nhà ở xa xỉ bậc nhất toàn cầu.

Tòa nhà Central Park Tower nằm chính giữa trung tâm New York (Ảnh: B.I)

Căn penthouse đắt nhất thế giới sở hữu diện tích 1.625 m², trải dài qua ba tầng từ tầng 129 đến tầng 131, được thiết kế như một “dinh thự trên không” với 7 phòng ngủ, hơn 11 phòng tắm, hai nhà bếp, cùng hàng loạt không gian chức năng cho nhu cầu sống sang trọng và giải trí riêng tư.

Phía trong căn penthouse đắt nhất thế giới (Ảnh: Cottagesgardens)

Căn hộ được trang bị tường kính trong suốt từ sàn đến trần giúp toàn bộ căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn toàn cảnh Công viên Trung tâm cùng đường chân trời Manhattan. Đây là điều mà giới siêu giàu thường tìm kiếm khi sở hữu bất động sản ở New York.

Không chỉ có các phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng làm việc hay thậm chí là phòng khiêu vũ riêng, căn penthouse còn sở hữu sân hiên ngoài trời rộng gần 130 m² – nơi chủ nhân có thể tổ chức tiệc tối, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản tận hưởng khoảng lặng giữa thành phố sôi động bậc nhất nước Mỹ. Nội thất và vật liệu hoàn thiện đều được chọn lọc thuộc phân khúc siêu cao cấp, đúng chuẩn phong cách sống của giới thượng lưu.

Căn penthouse trải dài qua ba tầng từ tầng với 7 phòng ngủ, hơn 11 phòng tắm, hai nhà bếp, cùng hàng loạt không gian chức năng (Ảnh: B.I)

Thế nhưng, vị trí trên “đỉnh trời” cũng đi kèm những đánh đổi. Dù sở hữu mọi tiêu chuẩn xa hoa mà một tỷ phú có thể mong muốn, căn hộ vẫn rơi vào nguy cơ trở thành “căn hộ ma” khi liên tục không có người mua.

Vào tháng 6/2024, giá căn penthouse này được giảm từ 250 triệu USD niêm yết ban đầu xuống còn 195 triệu USD (khoảng 5.100 tỷ đồng), thậm chí nhà đầu tư sẵn sàng chi hoa hồng tới 10 triệu USD cho người tìm được khách chốt giao dịch nhưng thị trường vẫn im lặng.

Dù sở hữu mọi tiêu chuẩn xa hoa nhưng vẫn không có tỷ phú, triệu phú nào chịu chi tiền mua penthouse đắt nhất thế giới (Ảnh: Cottagesgardens)

Điều khiến nhiều người bất ngờ là lý do khiến căn penthouse đắt nhất thế giới ế ẩm không nằm ở mức giá hay thiết kế mà ở các thách thức thực tế khi sinh hoạt ở độ cao gần 500 mét. Việc sinh sống ở đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới khiến người sở hữu căn hộ có nguy cơ thường xuyên phải đối mặt với tiếng gió rít mạnh không ngừng, mặt nước trong bồn tắm lắc nhẹ khi gió đổi hướng và đôi khi là cảm giác rung lắc của tòa nhà dưới tác động của gió. Dù các chuyên gia kiến trúc và kỹ thuật đã lắp đặt hệ thống giảm chấn để hạn chế tối đa sự rung động của tòa nhà nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác bất an khi sống cùng gió bão trên cao.

Thậm chí, một bộ phận cư dân New York thậm chí còn phản đối vì tòa nhà quá cao, tạo bóng lớn che phủ Công viên Trung tâm gây ảnh hưởng tới cảnh quan và trải nghiệm cộng đồng.

Việc căn penthouse đắt nhất thế giới đến nay vẫn chưa thể tìm được chủ cũng phản ánh một thực tế rõ ràng của giới siêu giàu. Khi sở hữu tài chính dư dả, họ không chỉ mua nơi ở mà còn đòi hỏi sự an toàn, tiện nghi và cảm giác ổn định lâu dài. Với nhiều người, mức giá hàng trăm triệu USD phải đi kèm một phong cách sống thoải mái – điều mà cuộc sống giữa tầng mây đôi khi khó đáp ứng trọn vẹn.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn