Choáng với siêu biệt thự 400 tỷ của hoa hậu Hà Kiều Anh

Nhắc tới Hà Kiều Anh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới 1 Hoa hậu, diễn viên kiêm doanh nhân nổi tiếng. Dù đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu hơn 3 thập kỷ trước, tên tuổi của Hà Kiều Anh vẫn nổi bật trong giới giải trí. Không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc, phong thái, nữ doanh nhân 7x còn khiến nhiều người chú ý bởi cuộc sống vương giả, giàu sang. Trong đó, phải đặc biệt nhắc đến căn “siêu biệt thự” tọa lạc tại TP.HCM của vợ chồng nàng hậu. Theo giới chuyên gia, “siêu biệt thự” 500m2 này có giá rơi vào khoảng 400 tỷ đồng.

Toàn cảnh cơ ngơi của Hà Kiều Anh

Không gian bên trong vô cùng thoáng đãng, được thiết kế theo phong cách Việt cổ

Những chi tiết tinh xảo như chum gốm, cột gỗ... mang hơi thở truyền thống, dung hòa cùng sự xa hoa hiện đại của căn nhà

Những tán cây bonsai được uốn tỉa kỳ công, tạo thế độc đáo như những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Xen kẽ giữa cây bonsai là nhiều khóm hoa rực rỡ khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên muôn màu muôn vẻ

Với diện tích 450m2, bao quanh bởi khu vườn xanh mát và hồ cá koi thơ mộng, biệt thự mang đậm phong cách Indochine, toát lên vẻ đẹp cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng

Không gian phòng khách sang trọng, được thiết kế thanh lịch

Hà Kiều Anh từng chia sẻ cô mất khoảng 3 năm để hoàn thiện thiết kế và xây dựng căn nhà

Khu vực bếp và bàn ăn cũng được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng

Lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương thanh lịch, căn biệt thự mang đậm dấu ấn thời gian với những đường nét kiến trúc hài hòa. Gam màu chủ đạo là vàng ấm, kết hợp cùng các họa tiết hoa văn mềm mại

Hệ thống cửa kính lớn bao quanh nhà giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác hòa quyện giữa con người và thiên nhiên

Những món đồ cổ được sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới được trưng bày khéo léo, khiến căn nhà trở nên giá trị hơn

Điểm ấn tượng khác trong lâu đài 400 tỷ của Hà Kiều Anh chính là khu vườn xanh mát bao quanh biệt thự. Nơi đây được ví như một ốc đảo bình yên giữa lòng phố thị ồn ào

Là một người cầu toàn và kỹ tính, Hà Kiều Anh dành nhiều tâm huyết cho từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Từ việc lựa chọn nguyên vật liệu cao cấp, sang trọng đến bài trí nội thất sao phù hợp. Tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và mong muốn mang đến không gian sống hoàn hảo cho bản thân và gia đình

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn