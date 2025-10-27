Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong căn hộ 47m2 ngỡ như penthouse đang gây sốt

Nhờ trần cao 4 mét, chủ nhân đã khéo léo chia không gian thành hai tầng tách biệt, biến căn hộ nhỏ 47m2 thành một 'tổ ấm tầng đôi' đầy cảm hứng.

Với chiều cao trần lên tới 4 mét, chủ nhân của căn hộ quyết định chia đôi thành tầng trên và tầng dưới. Ảnh: 360kuai

Tầng dưới là nơi sinh hoạt chung và tầng trên là không gian nghỉ ngơi. Ảnh: 360kuai

Ngay cửa ra vào là tủ chữ L thiết kế liền khối, vừa để giày, vừa kết hợp tủ bếp. Ảnh: 360kuai

Bếp được bố trí gọn gàng dưới tầng gác, cạnh bếp là góc đọc sách nhỏ. Ảnh: 360kuai

Điểm nhấn trong căn hộ là cửa kính cao sát trần giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối đa. Nhờ đó, căn hộ 47m2 nhìn rộng và cao hơn hẳn thực tế. Ảnh: 360kuai

Phòng khách được giữ nguyên độ cao 4 mét, tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: 360kuai

Cửa kính lớn còn mở rộng tầm nhìn ra thành phố, một đặc điểm mà nhiều căn hộ gác lửng khác không có. Ảnh: 360kuai

Phòng ngủ chính được chủ nhân bố trí trên tầng lửng. Ảnh: 360kuai

Trong phòng ngủ kê giường đôi, tủ quần áo lớn và một chiếc sofa nhỏ ở đầu giường. Ảnh: 360kuai

Không gian nhỏ trở nên thông thoáng, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Ảnh: 360kuai

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: căn hộ 47m2 ,Penthouse ,bên trong ,gây sốt

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP