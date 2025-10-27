Bên trong căn hộ 47m2 ngỡ như penthouse đang gây sốt

Với chiều cao trần lên tới 4 mét, chủ nhân của căn hộ quyết định chia đôi thành tầng trên và tầng dưới. Ảnh: 360kuai
Tầng dưới là nơi sinh hoạt chung và tầng trên là không gian nghỉ ngơi. Ảnh: 360kuai
Ngay cửa ra vào là tủ chữ L thiết kế liền khối, vừa để giày, vừa kết hợp tủ bếp. Ảnh: 360kuai
Bếp được bố trí gọn gàng dưới tầng gác, cạnh bếp là góc đọc sách nhỏ. Ảnh: 360kuai
Điểm nhấn trong căn hộ là cửa kính cao sát trần giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối đa. Nhờ đó, căn hộ 47m2 nhìn rộng và cao hơn hẳn thực tế. Ảnh: 360kuai
Phòng khách được giữ nguyên độ cao 4 mét, tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: 360kuai
Cửa kính lớn còn mở rộng tầm nhìn ra thành phố, một đặc điểm mà nhiều căn hộ gác lửng khác không có. Ảnh: 360kuai
Phòng ngủ chính được chủ nhân bố trí trên tầng lửng. Ảnh: 360kuai
Trong phòng ngủ kê giường đôi, tủ quần áo lớn và một chiếc sofa nhỏ ở đầu giường. Ảnh: 360kuai
Không gian nhỏ trở nên thông thoáng, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Ảnh: 360kuai
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn