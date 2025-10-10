Cận cảnh những 'vết sẹo' khó lành ở biển Cửa Lò sau bão Bualoi

Hơn 10 ngày sau khi cơn bão Bualoi đi qua, Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An) vẫn chìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát.
Khu vực sân khấu trung tâm, nơi từng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa lớn, nay ngổn ngang những khối bê tông, gạch đá nằm chỏng chơ.
Nền gạch bị sóng biển đánh bong tróc, xô lệch, biến nơi đây thành một "công trường" sau bão.
Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn tại tuyến kè và đường dạo bộ ven biển. Công trình này vốn được xem là điểm nhấn, vừa có chức năng chống sạt lở, vừa phục vụ người dân và du khách.
Dù mới được hoàn thành cách đây không lâu, nhưng công trình không thể trụ vững trước sức tàn phá của những con sóng dữ.
Tuyến đường dạo bộ rộng 5m chạy dọc bờ kè nay chỉ còn là một đống đổ nát. Mặt đường bê tông vốn phẳng lì, kiên cố đã bị sóng đánh nứt toác, vỡ thành từng mảng lớn
Cảnh tượng đổ nát biến con đường dạo chơi thơ mộng ngày nào thành một "cái bẫy" nguy hiểm.
Ngay dưới chân kè, những rọ đá cũng bị sóng đánh tả tơi, trơ ra lởm chởm.
Theo thống kê của UBND phường Cửa Lò, bão Bualoi gây xói lở khu lâm viên đường Bình Minh với chiều dài gần 3,8km; rộng 10-15m; sâu 0,8-1m và sập, hư hỏng 5 đoạn kè biển.
Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, để tu sửa tuyến đê dọc bãi biển cần nguồn vốn lớn, địa phương đang đề xuất UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa.
Tác giả: Phạm Tâm
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn