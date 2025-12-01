Cận cảnh biệt thự sân vườn như 'Đà Lạt thu nhỏ' của NTK Đỗ Mạnh Cường

Đầu năm nay, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tậu căn biệt thự sân vườn rộng tới 2.000m² ở khu Thảo Điền (TP HCM) để các con có không gian sống trong lành. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng khu vườn bao quanh gần như đã hoàn thành. Ảnh: FBNV
Qua một số hình ảnh NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người không khỏi trầm trồ, ví khu vườn như "Đà Lạt thu nhỏ". Ảnh: FBNV
Giữa không gian xanh mát, khu nhà chòi trắng nổi bật như một điểm nhấn tinh tế. Ảnh: FBNV
Sắc xanh dày đặc xen lẫn đủ loại hoa như cẩm tú cầu, hồng...Ảnh: FBNV
Các luống hoa tạo mảng màu cho khu vườn thêm sinh động. Ảnh: FBNV
Lối đi lát bằng các phiến đá, hai bên trải cây phát tài núi như tạo "cổng rừng". Ảnh: FBNV
Sau nhiều tháng tự tay lựa chọn từng loại cây, lên ý tưởng từng góc vườn, NTK Mạnh Cường càng thêm yêu thích công việc làm vườn. Ảnh: FBNV
Nhà thiết kế nổi tiếng như đưa cả rừng cây vào biệt thự 2.000m². Ảnh: FBNV
Trong vườn có nhiều cây to, xanh mướt. Ảnh: FBNV
NTK Đỗ Mạnh Cường dự kiến, năm sau sẽ tổ chức một show diễn thời trang nhỏ trong sân vườn này. Ảnh: FBNV
