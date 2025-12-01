Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh biệt thự sân vườn như 'Đà Lạt thu nhỏ' của NTK Đỗ Mạnh Cường

Nhìn từ ngoài vào, biệt thự trắng của NTK Đỗ Mạnh Cường như ẩn mình giữa rừng cây mini với đủ loại thực vật như sứ trắng lá bàu, lộc vừng, phát tài núi...

Đầu năm nay, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tậu căn biệt thự sân vườn rộng tới 2.000m² ở khu Thảo Điền (TP HCM) để các con có không gian sống trong lành. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng khu vườn bao quanh gần như đã hoàn thành. Ảnh: FBNV

Qua một số hình ảnh NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người không khỏi trầm trồ, ví khu vườn như "Đà Lạt thu nhỏ". Ảnh: FBNV

Giữa không gian xanh mát, khu nhà chòi trắng nổi bật như một điểm nhấn tinh tế. Ảnh: FBNV

Sắc xanh dày đặc xen lẫn đủ loại hoa như cẩm tú cầu, hồng...Ảnh: FBNV

Các luống hoa tạo mảng màu cho khu vườn thêm sinh động. Ảnh: FBNV

Lối đi lát bằng các phiến đá, hai bên trải cây phát tài núi như tạo "cổng rừng". Ảnh: FBNV

Sau nhiều tháng tự tay lựa chọn từng loại cây, lên ý tưởng từng góc vườn, NTK Mạnh Cường càng thêm yêu thích công việc làm vườn. Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế nổi tiếng như đưa cả rừng cây vào biệt thự 2.000m². Ảnh: FBNV

Trong vườn có nhiều cây to, xanh mướt. Ảnh: FBNV

NTK Đỗ Mạnh Cường dự kiến, năm sau sẽ tổ chức một show diễn thời trang nhỏ trong sân vườn này. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 'Đà Lạt thu nhỏ' ,Cận cảnh biệt thự sân vườn ,NTK Đỗ Mạnh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP