Cám cảnh cậu học trò lớp 6 sống cảnh mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ

Nép mình lủi thủi trong góc căn nhà cấp bốn tồi tàn, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói của chiếc đèn bàn, em Bùi Anh Tuấn (SN 2014, trú tại thôn Phú Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) lặng lẽ nhìn những trang sách đang dở dang. Chỗ ngồi học của cậu học trò nghèo chẳng có gì ngoài một chiếc bàn kê tạm bợ và chiếc giường đã sờn cũ, lung lay làm ghế ngồi.

Căn phòng tối tăm do bóng điện bị cháy từ lâu mà chưa có tiền để sửa chữa.

Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", lẽ ra Tuấn phải đang được nũng nịu trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Thế nhưng, bi kịch ập đến đã tàn nhẫn cướp đi của em một mái ấm trọn vẹn. Chỗ dựa duy nhất trên đời của cậu bé mồ côi lúc này là người bà nội già yếu còm cõi. Đớn đau thay, tờ kết quả khám bệnh mang tên "u tuyến yên" của bà cách đây 1 tháng chẳng khác nào một bản án khắc nghiệt, đẩy tương lai của đứa trẻ 12 tuổi vào ngõ cụt mịt mù.

Xót xa trước hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ, ông Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Tượng bùi ngùi chia sẻ, Tuấn hiện đang học lớp 6B, mang trong mình một số phận quá đỗi bi đát. Khi em mới chập chững biết đi, tròn 16 tháng tuổi, mẹ đã dứt áo rời đi, lập gia đình mới ở miền Nam xa xôi và bặt vô âm tín. Cách đây 4 năm, nỗi đau lại xé lòng khi người cha - điểm tựa cuối cùng của em - đột ngột qua đời oan uổng trong một vụ xô xát vì bị đánh nhầm. Từ dạo ấy, Anh Tuấn chỉ còn biết nương tựa vào tình thương mỏng manh của người bà nội Bùi Thị Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Tượng bên cậu học trò đáng thương.

Dưới mái nhà mà người cha xây dở chưa kịp hoàn thiện để lại, hai bà cháu lay lắt dìu nhau qua những ngày giông bão. Với Tuấn, bà nội vừa là cha, vừa là mẹ, là bầu trời tuổi thơ của em. Dù tấm lưng đã còng, sức đã cạn, bà Minh vẫn oằn mình làm thuê làm mướn, nhặt nhạnh từng đồng lẻ để đổi lấy bữa rau, bữa cháo qua ngày. Thương cháu mồ côi, dẫu Tuấn được miễn học phí, nhưng tiền sách vở, quần áo và những bữa ăn lót dạ vẫn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của người bà.

Sớm nếm trải những mặn đắng của cuộc đời, Anh Tuấn hiểu chuyện và trưởng thành hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Em ngoan ngoãn, chăm học và vô cùng hiếu thảo. Một buổi đến trường, buổi còn lại cậu bé thoăn thoắt ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ, cùng bà hái mớ rau mang ra chợ bán phụ kiếm thêm vài ngàn lẻ mua mắm muối, bút mực.

Ngoài thời gian đi học, Anh Tuấn vẫn phụ giúp bà nội hái mớ rau ra chợ bán.

Thế nhưng, ông trời dường như chưa buông tha cho số phận vốn đã chịu quá nhiều bất hạnh này. Ngày cầm trên tay kết quả bà nội mắc bệnh u tuyến yên, đất trời quanh cậu bé 12 tuổi như sụp đổ. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp để giành giật lại sự sống cho bà, nhưng số tiền điều trị lại là một con số khổng lồ, ngoài sức tưởng tượng của một gia đình nghèo rớt mồng tơi. Bà nội ngày một tiều tụy, còn Tuấn, đôi bàn tay bé xíu ấy làm sao có thể tự mình xoay xở, chạy vạy tiền nong nơi hành lang bệnh viện?

Lúc này đây, Tuấn đang chới với giữa dòng xoáy bi kịch với hai nỗi sợ hãi tột cùng: sợ mất đi người thân yêu duy nhất trên cõi đời này, và sợ cánh cửa đến trường đang dần khép lại. Bởi với Tuấn, bà là nhịp thở, là ánh sáng. Chỉ cần bà còn khỏe, em mới có nghị lực để ôm sách đến lớp.

Tuấn ao ước được sống trong một gia đình với niềm yêu thương trọn vẹn của bố mẹ như bao bạn bè cùng trang lứa.

Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhìn về phía xa xăm, Tuấn nghẹn ngào tâm sự: "Bố mất khi em còn nhỏ xíu, mẹ cũng bỏ em đi biệt xứ. Thấy các bạn được bố mẹ đưa đón, yêu thương, em thèm khát lắm. Em ước Tết đến hay năm học mới cũng được bố mẹ dắt tay đi chơi, mua sắm sách vở, quần áo mới. Nhưng có lẽ... chẳng bao giờ em có được điều đó nữa". Lời bộc bạch xé lòng của đứa trẻ mồ côi khiến những ai có mặt không khỏi cay khóe mắt.

Bà Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc, chia sẻ: "Gia đình cháu Tuấn là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương. Nay bà nội lại mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí phẫu thuật vô cùng lớn. Chính quyền địa phương đã cố gắng kêu gọi, vận động các đoàn thể quyên góp hỗ trợ, nhưng nguồn lực có hạn. Về lâu dài, để giữ lại sự sống cho người bà và thắp tiếp ước mơ đến trường cho cháu Tuấn, chúng tôi rất cần sự chung tay, sẻ chia và đùm bọc từ cộng đồng."

Mọi sự giúp đỡ em Bùi Anh Tuấn xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT66

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại