Cái kết buồn cho đôi bạn già rủ nhau buôn ma tuý để trả nợ

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Lương Thị Tình, SN 1976, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Lộc, SN 1970, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lời khai của Tình và Lộc thì cả hai là bạn bè. Vào tháng 5/2022, Tình nhiều lần gọi điện tâm sự với Lộc về việc bị bạn bè lừa hết tiền và hiện không có khả năng trả nợ, cuộc sống rất khó khăn. Vì muốn trả nợ nhanh, Tình đặt vấn đề nhờ Lộc tìm người mua ma túy, còn mình sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn “hàng”.

Bị cáo Lộc và Tình tại phiên toà.

Sau khi bàn kế hoạch, ngày 4/6/2022, Lộc đặt mua của Tình 1 bánh heroin, giá 155 triệu đồng, đã chuyển trước 2 triệu đồng. Lộc điện thoại cho người đàn ông quen biết trước đó ở Quảng Nam báo tin và bảo sắp xếp ra để giao dịch.

Khi Lộc đặt hàng, Tình đã mua nợ của một người đàn ông dân tộc Mông 1 bánh heroin (giá 150 triệu đồng). Ngày 8/6, Tình đưa ma túy đi giao cho Lộc. Lúc gặp nhau, hai bên không thực hiện giao dịch luôn mà Tình đi xe máy theo sau xe taxi mà Lộc đang ngồi bên trong. Tuy nhiên, trên đường đi, cả hai đã bị công an bắt giữ.

Lộc bật khóc khi nhận mức án cao.

Khám xét nhà của Tình, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 14 gam. Như vậy, cơ quan điều tra xác định Tình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 352 gam ma túy, Lộc phải chịu trách nhiệm về hơn 338 gam.

Bị đề nghị mức án cao, Lộc bật khóc xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với con cháu.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tình 20 năm tù, Nguyễn Thị Lộc 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn