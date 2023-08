Nghệ An: Phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng liên quan

Theo đó, tối 13/8, tại quốc lộ 7, thuộc huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú tại huyện Diễn Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1 ô tô, 2 điện thoại di động.

Hiền được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên móc nối với nhóm đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới, sau đó đưa xuống huyện Diễn Châu và các khu vực lân cận tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền bị bắt ngày 13/8, cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An)

Một ngày trước (12/8), tại phường Quán Bàu, TP Vinh, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp bắt 4 đối tượng gồm: Trần Thị Phương Hoa (SN 1995, trú tại thành phố Vinh); Lô Thị Xoan (SN 1978), Lô Thị Hương (SN 1975), cùng trú tại huyện Quế Phong và Hoàng Nguyên Cương (SN 1973, trú tại thị xã Thái Hòa).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1kg ketamin, 0,56gam cần sa, 350 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 9/8, tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Quế Phong và các đơn vị liên quan phá án thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng là Lương Thị Lơ (SN 1981) và Lương Thị Duyên (SN 1993), cùng trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 5kg thuốc phiện, 2 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Lơ, Duyên được xác định cầm đầu, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để mua ma tuý đưa về Nghệ An rồi đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Các chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý