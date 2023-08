Bắt nữ quái tàng trữ hơn 300 gam ma túy

Khuya 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Long Thành và Công an thị trấn Long Thành bắt quả tang Nhàn đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà.

Đối tượng Võ Thanh Nhàn tại cơ quan Công an.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 3 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 300 gam, 6 viên nén (nghi thuốc lắc) và nhiều tang vật có liên quan khác.

Qua đấu tranh, Nhàn khai nhận bản thân nghiện ma túy, số ma túy cơ quan Công an thu giữ được thị mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại TP Hồ Chí Minh về để sử dụng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: cand.com.vn