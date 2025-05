CAHN gặp khó khi chạm trán “hiện tượng” Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang là hiện tượng tại V-League mùa này khi bất ngờ đứng ở vị trí thứ 4 dù không được đánh giá cao về lực lượng. Trải qua 21 trận đấu tại V-League, Hà Tĩnh chỉ để thua duy nhất một trận khi làm khách của Hải Phòng (0-1).

Đặc biệt, Hà Tĩnh mùa này đang có phong độ rất ấn tượng khi chạm trán những đội bóng trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League gồm Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công Viettel và CAHN. Hà Tĩnh giành được 1 chiến thắng và 5 trận hoà khi chạm trán các đội bóng này.

Ngay trong trận đầu tiên của mùa giải, Hà Tĩnh gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước nhà ĐKVĐ Nam Định. Hà Tĩnh cũng có hai trận hoà trước Hà Nội FC cùng với tỉ số 1-1, hai trận hoà khi gặp Thể Công Viettel.

Trong giai đoạn lượt đi, Hà Tĩnh từng cầm hoà CAHN với tỉ số 0-0 trên sân nhà. Vì vậy, CAHN được đánh giá sẽ rất khó để đánh bại Hà Tĩnh, qua đó vượt qua chính đối thủ để đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng V-League.

Phong độ của CAHN khi chạm trán những đội bóng thuộc nhóm đầu mùa này khá ấn tượng. CAHN đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hoà và để thua 1 trận. Vì vậy, CAHN được đánh giá có khả năng giải mã được Hà Tĩnh khi có lợi thế sân nhà.

Trận đấu giữa CAHN và Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 9/5.

