V-League 2025-2026: Đá bóng bằng đam mê liệu có trụ hạng?

CLB Thanh Hóa vượt qua CA TP HCM với tỉ số sít sao 2-1, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) bất ngờ thắng Thể Công với tỉ số "huỷ diệt" 4-1. Nhưng đằng sau những địa chấn ấy không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là bài toán sinh tồn: tinh thần có thể giúp đội bóng thắng một trận, song để trụ lại cả mùa, họ cần nhiều hơn thế: cần tiền, cần lực lượng và cần sự bền bỉ.

Không thể sống mãi bằng cảm xúc

Trước đó một ngày, đội được đánh giá mạnh hơn, thêm thi đấu trên sân nhà là Ninh Bình lại thua 1-2 trước đội Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá yếu hơn. Ai cũng bất ngờ, nhưng, ngay sau đó 24 giờ, bất ngờ chưa kết thúc.

Đó là Thể Công Viettel bước vào vòng 13 với tư thế của một ứng viên vô địch, còn SLNA vẫn đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng bóng đá không vận hành theo nguyên tắc bất biến tài chính hay danh tiếng.

Không có HLV Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo vì án treo giò, Thể Công Viettel tỏ ra lúng túng trước lối chơi phòng ngự phản công của SLNA.

Dù có thời điểm chơi hơn người gần 30 phút, nhưng họ vẫn không thể xoay chuyển cục diện, thậm chí còn bị thủng lưới thêm hai lần dù hơn người để rồi thua đậm 1-4 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Với chiến thắng này không chỉ là 3 điểm, mà là lời tuyên bố: SLNA chưa chấp nhận vai trò kẻ lót đường trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng cũng cần nói rõ, đây mới là trận thắng sân khách đầu tiên của họ mùa này. Một cú sốc có thể làm thay đổi tinh thần, nhưng chưa đủ để bảo đảm an toàn.

Nếu SLNA vượt ngoài mọi dự đoán vì tỉ số, thì Thanh Hóa khiến tất cả choáng váng vì hoàn cảnh.

Chỉ đăng ký 17 cầu thủ trong chuyến làm khách trước CLB Công an TP HCM, trong đó có tới hai thủ môn dự bị, thậm chí phải tính đến phương án thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đá tiền đạo.

Có nghĩa là HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn khoảng 12, 13 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, nhiều người mang chấn thương nhưng vẫn phải ra sân. Thế nhưng chính trong tình trạng kiệt quệ ấy, Thanh Hóa vẫn giành trọn 3 điểm nhờ hai bàn từ sút xa của cầu thủ Lào Damoth Thongkhamsavath.

Hình ảnh các cầu thủ Thanh Hóa đổ gục xuống sân ăn mừng như thể vừa đoạt cúp vô địch cho thấy rõ: với họ, một chiến thắng lúc này không đơn thuần là 3 điểm, mà là thêm một tuần được tồn tại.

Sự vùng dậy của Thanh Hóa và SLNA là điều đáng trân trọng. Nhưng cũng cần tỉnh táo để thấy mặt trái: bóng đá chuyên nghiệp không thể sống mãi bằng cảm xúc.

Thiếu tài chính đồng nghĩa với thiếu chiều sâu lực lượng, thiếu sự ổn định tâm lý. Một tập thể chỉ còn hơn chục cầu thủ đủ sức thi đấu thì dù có chơi quả cảm đến đâu, cũng rất khó duy trì phong độ trong chặng đường dài.

Thanh Hóa lúc này giống như một ngọn đèn bùng sáng trong gió. Đẹp, giàu cảm xúc, nhưng mong manh. Nếu không có sự bảo đảm về nguồn lực, những điểm số vừa kiếm được rất dễ trở thành ký ức ngắn hạn.

"Nóng bỏng" cuộc chiến sinh tồn

Với hai trận thắng liên tiếp, sau vòng vòng 13, HAGL đã vươn lên hạng 8 với 14 điểm, tạm rời xa vùng nguy hiểm. SLNA có 13 điểm, Thanh Hóa có 12 điểm và vẫn còn một trận đá bù để tự quyết phần nào số phận.

Ở phía dưới, Becamex TP HCM, Nam Định và PVF-CAND vẫn loay hoay trong vòng xoáy phong độ. Nhưng cái tên đáng lo nhất vẫn là CLB Đà Nẵng - đội đang đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm sau 12 vòng và vừa thua liên tiếp 3 trận.

Trong khi các đối thủ trực tiếp đã ít nhiều tạo ra cú hích tinh thần - SLNA thắng đậm, Thanh Hóa thắng trong cảnh thiếu người, PVF-CAND chặn chuỗi 12 trận không thắng - thì Đà Nẵng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu "đột phá" nào.

Nếu không thay đổi mạnh mẽ sau quãng nghỉ, đội bóng sông Hàn đang là ứng viên sáng nhất cho suất rớt hạng trực tiếp. V-League 2025-2026 - đội cuối bảng rớt hạng trực tiếp; đội áp chót sẽ đá play-off trụ hạng.

Cuộc đua trụ hạng của V-League 2025-2026 đang trở nên "nóng bỏng" và SLNA đang hồi sinh, Thanh Hóa đang chống chọi, HAGL đã tạm an toàn. Nhưng phía sau họ, Đà Nẵng, Nam Định, PVF-CAND và Becamex TP HCM vẫn loay hoay với cuộc chiến sinh tồn.

Nhóm đua trụ hạng V-League 2025-2026

V-League 2025-2026 đang gửi đi một thông điệp rất thật: đội bóng nghèo vẫn có thể thắng một trận. Nhưng để trụ lại cả mùa giải, họ cần nhiều hơn là tinh thần. Họ cần tiền, cần chiều sâu lực lượng và cần một cấu trúc đủ mạnh để không sụp đổ khi gió ngược chiều.

Tác giả: Hoàng Tú - Ảnh VPF

Nguồn tin: Báo Người Lao Động