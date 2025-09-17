Các đội bóng V.League và tham vọng ở sân chơi châu Á

Nam Định và lợi thế sân nhà

Câu lạc bộ Nam Định sẽ ra quân trong cuộc đối đầu với Ratchaburi FC (Thái Lan) tại bảng F – AFC Champions League Two 2025-2026 vào tối 17/9 trên sân Thiên Trường. Ở mùa giải trước, Nam Định đã dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) ở hai lượt trận. Đội bóng thành Nam bị loại sau 2 trận với tổng tỉ số 0-7.

Mùa giải năm nay, Nam Định ở bảng F cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong – Trung Quốc).

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Ratchaburi là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, với điểm tựa sân Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn. Các tân binh đã hòa nhập tốt, và tùy theo từng trận đấu, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh, xoay tua đội hình hợp lý. Mục tiêu của Nam Định FC là tiến sâu tại giải năm nay”.

Còn trung vệ Lucas Alves bày tỏ quyết tâm của đội bóng thành Nam: “Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng, nhưng khi được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm. Các trận đấu vòng bảng diễn ra rất nhanh, vì vậy chúng tôi phải chắt chiu từng điểm số. Chỉ có hai đội được đi tiếp, và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để giành tấm vé vào vòng trong”. Nam Định sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Đội đương kim vô địch V.League đang tỏ rõ tham vọng vươn ra châu lục sau khi đã có được danh hiệu và trở thành thế lực bóng đá trong nước.

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League, Nam Định đã bị Công an TP Hồ Chí Minh cầm hòa 0-0, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã chia sẻ những khó khăn về lực lượng. Ông Việt nói: “Chúng tôi đang gặp vấn đề về chấn thương của các cầu thủ nội. Trận hôm nay mới có đầy đủ những cầu thủ bình phục. Hồng Duy, Văn Đạt, A Mít vừa trở lại. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ khác cũng mới hồi phục nên thể lực chưa đảm bảo. Đây là khó khăn lớn của chúng tôi.

So sánh với Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel, lực lượng nội binh của chúng tôi khá mỏng. Nhìn chung, chất lượng vẫn cao nhưng về chiều sâu đội hình thì không thể bằng hai đội đó. Trong 20 ngày tới, chúng tôi phải thi đấu 6 trận, trung bình 3 ngày 1 trận. Đây sẽ là áp lực rất lớn về thể lực, và tôi cho rằng cần phải có sự luân phiên, xoay tua cầu thủ”. Tuy vậy, với sự quyết tâm cao nhất, Nam Định vẫn hướng đến một kết quả thuận lợi khi chơi trên sân nhà. Đây cũng chính là điểm tựa của đội bóng trong trận mở màn sân chơi châu Á.

Thử thách cho Công an Hà Nội

Vào ngày 18/9, Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân của Beijing Guoan (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên đội bóng ngành Công an góp mặt ở sân chơi AFC Champions League Two với tư cách đương kim vô địch Cúp Quốc gia.

Beijing Guoan từng nhiều năm chinh chiến tại AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) và mùa trước xếp thứ 4 tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Họ sở hữu 6 ngoại binh cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, hứa hẹn là bài kiểm tra chất lượng cho thầy trò huấn luyện viên Polking trong ngày ra mắt đấu trường châu lục.

Công an Hà Nội còn đối diện với thử thách nữa là làm khách trên sân đối phương. Đội bóng vừa có trận đấu sớm vòng 6 V.League và giành chiến thắng trước Hải Phòng. Nhưng họ phải chịu tổn thất lực lượng khi tiền đạo chủ lực Alan Grafite dính chấn thương nặng, không thể cùng đội hành quân sang Trung Quốc. Quang Hải cũng không góp mặt ở phút cuối. Huấn luyện viên Mano Polking cho biết: “Trận đấu sẽ rất khó khăn bởi câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An là đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và có chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang có phong độ tốt, tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực tại V.League. Công an Hà Nội sẽ ra sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế tốt nhất".

Tại AFC Champions League Two 2025-2026, CAHN cùng bảng với Beijing Guoan (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC (Hong Kong - Trung Quốc).

VFF điều chỉnh suất lên, xuống hạng tại V.League Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã thông qua đề xuất thay đổi suất lên/xuống hạng tại các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, nhằm đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với thực tế diễn biến của mùa giải mới. Theo thông báo, tại V.League 2025-2026, số suất xuống hạng sẽ được điều chỉnh thành 1,5 suất. Điều này có nghĩa là đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng trực tiếp, trong khi đội xếp áp chót sẽ tham gia trận play-off tranh vé trụ hạng với một đại diện đến từ giải hạng Nhất Quốc gia. Trong khi đó, ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026, số đội được thăng hạng lên V.League cũng là 1,5 suất, tương ứng với một suất lên thẳng và một suất tham dự play-off. Tuy nhiên, để được thăng hạng, câu lạc bộ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp theo quy định của VFF và VPF, đặc biệt là về tài chính, cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo trẻ và quản lý nhân sự. Ngoài ra, giải hạng Nhất Quốc gia cũng sẽ có 1 suất xuống hạng trực tiếp. Để duy trì quy mô hợp lý cho giải hạng Nhất mùa sau, giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ tăng lên 3 suất thăng hạng, tạo thêm cơ hội cho các đội bóng tiềm năng ở tuyến dưới vươn lên sân chơi chuyên nghiệp. Trước đó, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 8 hồi tháng 3 vừa qua, phương án ban đầu được thông qua là 2 suất thăng hạng và 2 suất xuống hạng, nhằm tăng tính cạnh tranh ở cả hai hạng đấu cao nhất. Song, Câu lạc bộ Hòa Bình bất ngờ rút lui khỏi giải hạng Nhất Quốc gia ngay trước thềm mùa giải mới khiến cơ cấu đội tham dự bị thay đổi. Điều này buộc VFF và VPF phải cân nhắc, điều chỉnh lại phương án lên/xuống hạng cho phù hợp với tình hình thực tế. (H.H)

