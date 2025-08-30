Lộ diện HLV đầu tiên ở V.League có nguy cơ bị sa thải

CLB Hà Nội khởi đầu thất vọng ở V.League 2025/26 - Ảnh: Đức Cường

Hà Nội đang có sự khởi đầu tệ hại ở V.League 2025/26. Đội bóng Thủ đô mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đội bóng Thủ đô lần lượt thất bại trước CA TP.HCM, để HAGL chia điểm và mới nhất là trận thua đáng thất vọng trước CAHN. Phát biểu ở buổi họp báo sau thất bại 2-4 trước CAHN, HLV Makoto Teguramori thừa nhận đội đang gặp khủng hoảng lớn.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi đá với tư cách sân khách nhưng thực ra trận này cũng là sân nhà ở Hàng Đẫy. Đội xác định khó khăn, và kết quả thật đáng buồn. Hà Nội FC sau khi bị dẫn 2 bàn đã để lộ nhiều khoảng trống”. Với việc khởi đầu cực tệ hại, ghế nóng của HLV Teguramori đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhà cầm quân người Nhật Bản đang được dự đoán có thể sẽ là HLV đầu tiên phải rời “ghế nóng” sau những vòng đấu đầu tiên.

HLV Teguramori đang chịu áp lực lớn sau thành tích không như kỳ vọng của CLB Hà Nội - Ảnh: Đức Cường

Trả lời truyền thông về tương lai với CLB Hà Nội, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Tôi đến đây với kỳ vọng giúp Hà Nội FC vô địch V.League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo CLB. Sắp tới V.League có quãng nghỉ, chúng tôi sẽ có thời gian để cải thiện”.

Chia sẻ thêm về nguyên nhân dẫn đến màn thể hiện không tốt của đội nhà, ông cho biết: “Có nhiều lý do dẫn đến sự khởi đầu không tốt của chúng tôi ở mùa giải năm nay. Một tuần trước đội mới có đủ lực lượng nên đội hình chưa có sự ăn khớp”.

Sau thất bại 2-4 trước CAHN, bầu Hiển đã xuống sân động viên Văn Quyết cùng các đồng đội. Đây là lúc CLB Hà Nội cần phải xốc lại tinh thần, trở lại với phong độ tốt nhất khi V.League tạm nghỉ trong 3 tuần. Trên trang chủ CLB, đội bóng cũng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ về trận thua tan tác đó.

