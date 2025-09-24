Các địa phương ven biển Nghệ An chủ động ứng phó với bão số 9

Tàu thuyền của ngư dân xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) neo đậu, tránh trú bão tại khu vực gần chân cầu Sơn Hải, nơi rất kín gió. Ảnh tư liệu: Xuân Tiến/TTXVN

Chủ động cho tàu thuyền cập bờ, neo cột phương tiện

Tại cảng cá Lạch Vạn, sông Diễn Kim, sông Diễn Thủy đấu nối với cửa biển Lạch Vạn bằng hệ thống luồng tuyến sông Bùng tàu, thuyền của ngư dân Diễn Châu đã về bến, neo đậu kín khắp các khúc sông, cầu cảng từ chiều ngày 23/9; trong đó, không ít tàu, thuyền dù thời gian chuyến khai thác hải sản trên biển chưa đủ ngày nhưng vẫn dừng hoạt động, trở về bến bãi để bốc xếp, vận chuyển hải sản vào kho đông, cơ sở chế biến, tiêu thụ ở các chợ trước khi đưa tàu, thuyền đi neo đậu, tránh trú bão.

Ngư dân Lê Văn Phi, xóm Quyết Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là chủ phương tiện khai thác hải sản cho biết: "Kết thúc chuyến đi khơi hơn 3 ngày, thuyền tôi cập bến sông Diễn Thủy chiều ngày 22/9. Khi biết thông tin về bão số 9, tôi dừng chuyến đi tiếp theo, cho phương tiện vào nơi an toàn để neo đậu, dọn dẹp ngư lưới cụ để chủ động phòng chống bão".

Ông Trần Đức Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Diễn Châu cho biết, toàn xã Diễn Châu có hơn 380 phương tiện tàu, thuyền khai thác hải sản vùng khơi và hàng trăm bè mảng. Nắm bắt được thông tin về cơn bão số 9, các ngư dân xã đã chủ động cho tàu, thuyền về bến, neo đậu tránh trú từ chiều ngày 23/9. Cho đến đầu giờ chiều ngày 24/9, cơ bản toàn bộ các tàu, thuyền, bè mảng của ngư dân trên địa bàn xã đã vào bờ, neo đậu tránh trú ở những khu vực an toàn; trong đó có 10 phương tiện neo đậu ở cửa biển Lạch Cờn (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An), 1 phương tiện tránh trú ở tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chủ động ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Diễn Châu đã ra thông báo số 134 ngày 22/9 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và Cấp ủy, Ban cán sự các khối, thôn, xóm trên địa bàn, đặc biệt là các xóm ven biển tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Cùngđó, các phòng, ban, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, khối, xóm chủ động ứng phó với bão.

Tại các cửa biển, luồng tuyến, cảng cá Lạch Thơi, Lạch Quèn, Lạch Cờn... từ ngày 22/9 ngư dân cũng đã tất bật cho tàu thuyền cập bến để bán hải sản, lau chùi, dọn dẹp phương tiện, thu dọn ngư lưới cụ để cho tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão; đồng thời thực hiện các biện pháp gia cố mạn tàu, thuyền để tránh va đập, giảm xung chấn. Các hoạt động khơi thông cống rãnh, kênh thoát lũ, chặt tỉa cây to, chằng néo cửa nhà, gia cố mái tôn... cũng được ngư dân các làng biển triển khai thực hiện.

Đồng hành cùng ngư dân phòng chống bão

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, từ ngày 23/9 các đơn vị tuyến biển như Đồn biên phòng Diễn Thành, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận... đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung triển khai việc thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để vòng tránh khỏi vùng nguy hiểm và về nơi neo đậu, trú tránh bão.

Trung tá Phạm Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn (Đồn Biên phòng Quỳnh Phương), cho biết, việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão được đơn vị và Trạm tập trung triển khai từ sáng 23/9. Đơn vị đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cảng cá, bến thuyền, kêu gọi ngư dân khẩn trương về bờ. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ bà con neo đậu, chằng chống tàu thuyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đến hơn 12 giờ ngày 24/9, hơn 1.000 tàu cá của ngư dân trên địa bàn đơn vị quản lý đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ngoài việc việc kêu gọi, hướng dẫn ngư dân cho tàu thuyền vào bến bãi, tránh trú an toàn, lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp cùng chính quyền địa phương các phường Quỳnh Mai, Tân Mai giúp ngư dân neo cột tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, đoàn thể địa phương vận động người dân không ở lại trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ.

Tỉnh Nghệ An có hơn 80 km đường bờ biển với 6 cửa biển lớn, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện với khoảng 13.070 lao động. Chủ động ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cắt cử 500 cán bộ, chiến sỹ thường trực cùng 3 tàu công suất lớn, 12 xuồng máy, ca-nô và 30 phương tiện ô tô các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị đã chỉ đạo tất cả các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ giúp dân đảm bảo an toàn phương tiện khai thác hải sản, hỗ trợ ngư dân các biện pháp ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối đa khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trong ngày 24/9, các đơn vị tuyến biển đã cắt cử lực lượng, phân thành các tổ đội trực tiếp đến các cảng biển, bãi triều, bờ biển tích cực tuyên truyền, vận động các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản có các biện pháp đảm bảo an toàn; hỗ trợ người dân, nhất là người dân tại các vùng, khu vực ven biển chằng chống nhà cửa, gia cố đê biển tại những nơi xung yếu; giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền, thu dọn và vận chuyển ngư lưới cụ lên bờ...

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, trong sáng ngày 24/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 12 giờ ngày 24/9; yêu cầu các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 14 giờ cùng ngày.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: baotintuc.vn