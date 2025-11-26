Ca sĩ nhận cát-xê cả tỷ đồng ở những concert như Mailisa tổ chức

Hàng loạt clip ngắn, được cắt từ màn biểu diễn, giao lưu của Quang Hùng MasterD, RHYDER, tại các đại nhạc hội do Mailisa (công ty TNHH thẩm mỹ viện của vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh) trước đây được dân mạng “đào”, chia sẻ lại rầm rộ trên các nền tảng những ngày qua.

Những clip này hiện thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận, bàn tán sôi nổi từ công chúng. Theo đó, trên sân khấu, ngoài các tiết mục trình diễn sôi động, không ít ngôi sao còn có những lời “nịnh sếp”, tâng bốc Mailisa.

Ngoài Quang Hùng MasterD, RHYDER, trong các chương trình, đại nhạc hội thu hút hàng nghìn khán giả do Mailisa mở ra, còn quy tụ các ca sĩ như Hòa Minzy, Isaac, Pháp Kiều, Dương Domic... Theo ước tính của một bầu show, số tiền mà Mailisa bỏ ra để mời các ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn lên tới hàng tỷ đồng.

Cát-xê ca sĩ khi hát ở sự kiện của Mailisa

Trong số các nghệ sĩ, Quang Hùng MasterD, RHYDER là hai cái tên được bà Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đặc biệt quý mến. Hai nam nghệ sĩ được vợ chồng bà thường xuyên mời trình diễn trong các chương trình, sự kiện khai trương chi nhánh mới hoặc cột mốc kỷ niệm ngày thành lập Mailisa.

Đơn cử, Quang Hùng MasterD, RHYDER góp mặt tại đại nhạc hội diễn ra ở Đà Nẵng mang tên "3 năm tỏa sáng, triệu sắc đẹp thăng hoa" diễn ra vào tháng 3. Hay gần nhất, vào tháng 5, tại lễ khai trương chi nhánh mới của Mailisa ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, hai nghệ sĩ tiếp tục hiện diện trong dàn line up.

Sau các tiết mục như Tình đầu quá chén, Thủy triều, Hào quang cùng một số bản hit, Quang Hùng MasterD, RHYDER còn có màn giao lưu ngắn với bà Phan Thị Mai. Sau đó, trên kênh cá nhân, bà chủ của Mailisa còn livestream và dành nhiều lời khen ngợi cho hai "anh trai".

Một số ca sĩ khác cũng góp mặt trong những sự kiện do Mailisa tổ chức, có thể kể đến như Pháp Kiều, Dương Domic, HIEUTHUHAI, Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Min...

Các ngôi sao nhận cát-xê khủng trong những đại nhạc hội, chương trình do Mailisa tổ chức.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bầu show Phan Anh tiết lộ với các show diễn sự kiện gắn liền với một thương hiệu nào đó (tương tự chương trình, đại nhạc hội do Mailisa tổ chức), mức cát-xê của nghệ sĩ sẽ cao gấp 2-3 lần so với những sân khấu khác. Tùy vào tên tuổi ca sĩ mà số tiền cát-xê họ được trả dao động từ 500 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng/một show. Tổng tiền nói trên bao gồm các chi phí kèm theo như vé máy bay, trang phục, chi phí ăn ở, vũ đoàn, make up...

"Khi hát ở các show sự kiện quảng bá hoặc khai trương chi nhánh, mừng sinh nhật thương hiệu như vậy, các ca sĩ chỉ phải hát ít bài hơn, tầm 3-4 tiết mục, lại là những bản hit nên khá nhàn, không phải tập luyện gì nhiều trước đó. Trong khi mức cát-xê họ nhận về sau các chương trình kể trên lại cao. Vì thế, nhiều ca sĩ chạy show biểu diễn ở những sự kiện của thương hiệu, nhãn hàng và kiếm bộn tiền vào những dịp như vậy", bầu show chia sẻ.

Quy trình nhận các show diễn cho nhãn hàng thường bắt đầu từ việc doanh nghiệp này sẽ tìm hiểu về nghệ sĩ dự kiến mời tham gia, đánh giá tên tuổi, mức độ ảnh hưởng, nổi tiếng và hình ảnh hiện tại của họ có phù hợp với sản phẩm mà thương hiệu sắp tung ra thị trường hay không.

"Các ca sĩ có lượng khán giả theo dõi lớn, tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội, có nhiều bản hit hoặc đang nổi tiếng trong một chương trình truyền hình thực tế... thường lọt vào 'mắt xanh' của các doanh nghiệp. Bởi lẽ, việc ca sĩ trực tiếp xuất hiện trên sân khấu hoặc có những tương tác, nhắc đến tên thương hiệu có thể là gián tiếp bảo chứng cho uy tín của doanh nghiệp. Không chỉ vậy, sức hút của các nghệ sĩ cũng có tác động mạnh mẽ đến hành vi mua sắm, tiêu dùng, sử dụng sản phẩm từ người tiêu dùng", ông Phan Anh nhận định.

Sau khi lên danh sách các ca sĩ và dự trù mức kinh phí tổ chức sự kiện, phía doanh nghiệp, công ty sẽ liên hệ với quản lý nghệ sĩ hoặc công ty quản lý họ để mời, trao đổi và nhận báo giá.

Ở góc độ của các nghệ sĩ, công ty quản lý sẽ tìm hiểu ban đầu về đơn vị mời dự sự kiện, trình diễn. Họ sẽ tìm hiểu về uy tín, tên tuổi của công ty này trên thị trường. Các sự kiện trước đây mà công ty này từng tổ chức, địa điểm cùng các nghệ sĩ tham gia show chung gồm những ai... Từ đó, quản lý nghệ sĩ hoặc công ty quản lý sẽ đưa ra mức giá cát-xê. Nếu hai bên thống nhất sẽ tiến hành ký kết hợp đồng, trong đó có những điều khoản cụ thể, yêu cầu về trách nhiệm giữa hai bên.

"Theo tôi, là một nghệ sĩ, dù nổi tiếng hay không cũng nên tìm hiểu kỹ về đơn vị tổ chức và nhãn hàng mà mình sẽ nhận lời biểu diễn trong sự kiện của họ. Mặc dù, việc thẩm định chất lượng sản phẩm không thuộc về phía nghệ sĩ, nhưng việc tìm hiểu về lịch sử doanh nghiệp, giấy phép công bố sản phẩm là rất cần thiết trước khi đồng ý tham dự biểu diễn", bầu show cho hay.

Sự chi phối của các nhãn hàng với ca sĩ Việt

Nhiều năm qua, thị trường nhạc Việt bị chi phối mạnh bởi các nhãn hàng. Ngoài những sự kiện, chương trình do doanh nghiệp tự tổ chức để quảng bá thương hiệu, không ít nhãn hàng cũng chi số tiền khủng để đầu tư vào các concert, đêm nhạc.

Hàng chục chương trình âm nhạc của nhãn hàng được tổ chức, với quy mô hàng chục nghìn khán giả/show diễn ra mỗi năm. Sự nhúng tay của các doanh nghiệp, công ty vào các chương trình, đại nhạc hội, từ đó, giúp ca sĩ Việt kiếm bộn tiền. Mức cát-xê cụ thể của từng ngôi sao tùy thuộc vào tên tuổi, độ nổi tiếng, ảnh hưởng của họ trên thị trường. Theo nguồn tin, những ca sĩ hạng S như Sơn Tùng, Mỹ Tâm, mức thù lao phải lên tới hơn 1 tỷ đồng/một show do nhãn hàng tổ chức.

Tiếp đó, những ngôi sao như Hòa Minzy, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER, HIEUTHUHAI, Mono, Soobin Hoàng Sơn, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên... cũng "đắt show" biểu diễn cho các nhãn hàng nhiều năm qua và mức cát-xê dao động 300-500 triệu đồng.

Bầu show Phan Anh chia sẻ trong nhiều trường hợp, số tiền cát-xê tăng theo sức hút ngay tại thời điểm đó của ca sĩ. Đơn cử như khi HIEUTHUHAI, RHYDER hay Quang Hùng MasterD được săn đón sau Anh trai "say hi" hay Soobin Hoàng Sơn sau Anh trai vượt ngàn chông gai, mức thù lao cũng tăng vọt.

Trong những sự kiện do nhãn hàng tổ chức hoặc tài trợ, các ca sĩ ngoài việc biểu diễn còn phải tuân theo một số yêu cầu từ phía doanh nghiệp như diện trang phục theo quy định, sử dụng hình ảnh hoặc nhắc tới tên thương hiệu, sản phẩm sau khi trình diễn. Không ít ca sĩ còn phải giao lưu với người đứng đầu của công ty hoặc trả một số quyền lợi được quy định trong hợp đồng giữa hai bên.

Thu nhập từ việc đi hát ở các sự kiện của nhãn hàng giúp ca sĩ giải quyết bài toán tài chính. Rất đông ca sĩ giàu có và đổi đời, nhờ tham gia trình diễn ở những chương trình kể trên. Song ở góc độ ngược lại, sự phụ thuộc này ảnh hưởng, chi phối nhiều mặt với thị trường nhạc Việt. Không ít ca sĩ xem việc chạy show ở những chương trình do nhãn hàng tổ chức là con đường duy nhất để hái ra tiền. Trong một số trường hợp, nhãn hàng gặp biến cố hoặc rút lui, nghệ sĩ sẽ ngay lập tức chịu ảnh hưởng chung.

Tác giả: An Anh

Nguồn tin: znews.vn