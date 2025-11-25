Cách chọn xe sang của chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Trong giới chơi xe vài năm gần đây, ngoài những cái tên quen thuộc như Cường Đô La, Minh Nhựa hay Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Hoàng Kim Khánh cũng trở thành người sở hữu nhiều mẫu xe hiệu năng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những dòng supercar Ferrari hay Lamborghini, ông còn chi tiền cho các mẫu hypercar có giá trị lớn và công nghệ phức tạp, bao gồm Koenigsegg Regera, Bugatti Veyron hay McLaren Senna.

Chồng bà Mailisa cho thấy độ chịu chi khi không chỉ tậu các mẫu xe supercar mà còn là những dòng hypercar. (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, chồng bà Mailisa sở hữu chiếc McLaren Senna, được xem là mẫu hypercar đầu tiên trong bộ sưu tập và được dùng để tặng vợ. Mẫu xe này có giá lăn bánh ước tính 50 tỉ đồng và được sản xuất giới hạn 500 chiếc.

Chiếc McLaren Senna của vợ chồng bà Mailisa thuộc nhóm hiếm khi là một trong hai xe trên thế giới được sơn màu Cerberus Pearl bởi bộ phận cá nhân hóa McLaren Special Operations. Xe trang bị động cơ V8 dung tích 4.0 lít, công suất 789 mã lực và mô men xoắn 800 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km mỗi giờ trong khoảng 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 340 km mỗi giờ. Nhiều chi tiết bên ngoài được làm từ vật liệu carbon, cửa mở kiểu cánh chim và hệ thống phanh gốm cho hiệu năng cao.

Chiếc siêu xe McLaren Senna trị giá 50 tỷ với biển số khắc tên bà Mailisa xuất hiện trên đường phố. (Ảnh: FBNV)

Trong bộ sưu tập, chiếc xe đắt đỏ nhất là Koenigsegg Regera. Theo công bố từ hãng, chỉ có 80 chiếc Regera được sản xuất và mẫu xe này gây chú ý ngay từ khi xuất hiện tại Geneva Motor Show năm 2015.

Khi ra mắt, chiếc xe của bà Mailisa có giá khoảng 1,9 triệu USD. Theo các đơn vị thẩm định quốc tế, giá trị của nó đã tăng lên hơn 5,5 triệu USD, tương đương khoảng 125 tỉ đồng, do độ hiếm cùng công nghệ được áp dụng.

Koenigsegg Regera được xem là chiếc xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập xe sang của vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa. (Ảnh: FBNV)

Chiếc xe của bà Mailisa sử dụng hệ thống động lực plug in hybrid. Động cơ xăng V8 dung tích 5.0L đặt giữa, làm bằng nhôm, cho công suất khoảng 1.100 mã lực và mô men xoắn 1.280 Nm. Ba mô tơ điện YASA bổ trợ, mang lại công suất tổng khoảng 700 mã lực và mô men xoắn 900 Nm. Khi kết hợp, hệ thống động lực đạt 1.500 mã lực.

Khả năng tăng tốc của chiếc xe ở mức 0 đến 100 km mỗi giờ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa lên tới 400 km mỗi giờ. Điểm đáng chú ý là Regera không dùng hộp số truyền thống. Thay vào đó, xe ứng dụng cơ cấu truyền động trực tiếp Koenigsegg Direct Drive. Cơ chế này giảm hao hụt năng lượng khi vận hành ở tốc độ cao, đồng thời mang lại quá trình tăng tốc liền mạch do không phải sang số.

Khả năng về tốc độ trở thành điểm mạnh quen thuộc trên dòng xe hypercar của vợ chồng bà Mailisa. (Ảnh: chụp màn hình)

Ngoài McLaren Senna và Koenigsegg Regera, bộ sưu tập của chồng bà Mailisa còn có Bugatti Veyron. Việc xuất hiện cùng lúc nhiều mẫu thuộc nhóm hypercar cho thấy ông tập trung vào những dòng xe có động lực mạnh, cấu trúc phức tạp và giá trị cao trên thị trường.

