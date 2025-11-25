Chiếc xe hơi 3 tỷ của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Chiếc BMW 428i Convertible mà con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa từng sở hữu vào năm 2020 vẫn là mẫu xe gây ấn tượng nhờ thiết kế sang trọng và khả năng vận hành vượt trội. Đây là một trong những chiếc xe mui trần hạng sang nổi bật, kết hợp giữa phong cách thể thao và trải nghiệm lái phấn khích, trở thành biểu tượng của những người yêu xe.

Ngay khi ra mắt, chiếc xe của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã thu hút sự chú ý với ngoại hình tinh tế và hài hòa. Kích thước 4638 x 1825 x 1384 mm giúp xe linh hoạt trên đường phố, đồng thời từng đường nét từ phần đầu mạnh mẽ đến đuôi uyển chuyển đều thể hiện tinh thần thể thao đặc trưng của BMW.

Chiếc BMW 428i Convertible mà con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa từng sở hữu vào năm 2020. (Ảnh: FBNV)

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha Xenon vòng corona, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa đảm bảo chiếu sáng tối ưu. Lưới tản nhiệt quả thận kép kết hợp hốc hút gió kéo dài và đèn sương mù nhỏ gọn mang đến diện mạo mạnh mẽ, thanh lịch, đặc trưng của một chiếc xe sang mui trần.

Thân xe được thiết kế khí động học với những đường dập nổi chạy dài từ vòm bánh trước đến vòm bánh sau, tạo cảm giác cơ bắp nhưng vẫn tinh tế. Gương chiếu hậu và tay nắm cùng màu thân xe, kết hợp bộ la-zăng hợp kim 18 inch nan chữ V, hoàn thiện tổng thể thể thao và sang trọng.

Phần đuôi xe của chiếc xe của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa nổi bật với cụm đèn hậu LED, ống xả kép mạ crom và các chi tiết mạnh mẽ, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi di chuyển vào ban đêm. Sự kết hợp giữa thể thao và tinh tế giúp chiếc xe nổi bật trong phân khúc mui trần.

Nội thất của chiếc xe mang đến không gian tiện nghi và sang trọng. Bọc da Sensatec cùng ốp kim loại cao cấp, chiều dài cơ sở 2810 mm đem lại sự rộng rãi thoải mái. Hệ thống đèn nội thất đa sắc màu cho phép tùy chỉnh không gian, tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho mỗi hành trình.

Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút chức năng, bảng điều khiển hiển thị mở rộng và ghế chỉnh điện đa hướng với chế độ nhớ mang lại sự thoải mái tối đa. Khoảng cách giữa các hàng ghế và các chi tiết chống chói kính cũng được tối ưu, đảm bảo trải nghiệm tiện nghi cho hành khách.

Chiếc xe của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa sử dụng động cơ I4 2.0L 4 xy lanh thẳng hàng, công suất tối đa 245 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h và tiêu thụ trung bình 6,7 lít/100 km – ấn tượng với một mẫu xe thể thao mui trần.

Chiếc xe của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có nội thất tiện nghi và sang trọng.

Các tính năng an toàn bao gồm kiểm soát cự ly đỗ xe phía sau, lốp run-flat, ga tự động, khóa cửa khi xe chạy, cùng hệ thống phanh ABS, EBD, BA và túi khí đa chiều. Những trang bị này giúp bảo vệ tối đa người lái và hành khách, đồng thời mang lại cảm giác yên tâm trong mọi hành trình.

Với thiết kế thể thao, nội thất sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, chiếc xe của con dâu bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa trong năm 2020 vẫn là biểu tượng phong cách sống tự do, phóng khoáng, đồng thời là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe mui trần hạng sang.

