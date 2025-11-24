Lý do Mailisa đổ tiền tỷ tổ chức nhiều concert lớn trước khi bị bắt

Những năm gần đây, Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tổ chức hàng loạt sự kiện âm nhạc cũng như tung ra những bản nhạc chế nhằm đánh bóng tên tuổi.

Những buổi biểu diễn của Mailisa thường được quảng bá rùm beng như đại nhạc hội, quy tụ dàn sao Việt đình đám như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, HIEUTHUHAI... và luôn gắn chặt với chiến lược đẩy mạnh thương hiệu, đặc biệt mỗi dịp khai trương chi nhánh mới.

Hàng chục tỷ đồng đổ vào các concert

Chẳng hạn, hồi tháng 5 khi khai trương chi nhánh tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Mailisa tổ chức đêm nhạc tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Toàn bộ vé vào cửa được phát miễn phí, thu hút đám đông cuồng nhiệt.

Sự kiện quy tụ Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều, Dương Domic bên cạnh hoa hậu kiêm MC Ngọc Diễm. Sau đêm diễn, các đoạn clip trình diễn của loạt ca sĩ kể trên được "rải" đều trên vô số nền tảng mạng xã hội của Mailisa, như một "nước cờ" thông minh để quảng bá, kéo thêm fan hâm mộ.

Buổi biểu diễn được giới thiệu là có hệ thống âm thanh ánh sáng tối tân, màn hình LED khổng lồ, hiệu ứng flycam... Không chỉ dàn sao ca hát, mà ngay cả vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh cũng lên sân khấu với màn khiêu vũ sôi động. Hình ảnh cặp đôi cùng logo Mailisa liên tục "chiếm sóng" trên màn LED.

Quang Hùng MasterD và Hòa Minzy trong một concert của Mailisa

Suốt những năm qua, Mailisa liên tục tổ chức các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ khủng, gần như đều đặn mỗi năm một lần, luôn phát vé miễn phí nên dễ dàng "hút" hàng chục nghìn người tham dự.

Hồi tháng 3, đêm nhạc tương tự do Mailisa tổ chức diễn ra tại Đà Nẵng, quy tụ Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Quang Hùng Master D, RHYDER, Hoa hậu Ngọc Diễm lẫn Á hậu Huyền My.

Trước đó, hồi tháng 7/2024, Mailisa tổ chức đêm nhạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để chào mừng 26 năm thành lập. Danh sách sao tham gia bao gồm Trúc Nhân, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Min, Isaac…

Nhạc hội kỷ niệm 25 năm thành lập Mailisa diễn ra tại Cần Thơ vào 10/06/2023 có sự góp giọng của Tuấn Hưng, Isaac, Đức Phúc, Erik…

Ngoài dàn dựng concert, công ty này còn "sản xuất" loạt MV nhạc chế, như ca khúc Sếp em Mailisa hồi năm 2023, làm mới từ ca khúc Mình đi đâu thế bố ơi. Bài hát với lời ca "tâng bốc" “sếp Mai” từng khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán và cũng đạt hàng triệu lượt xem.

Cũng theo kiểu lời lẽ tâng bốc, nội dung thiếu chiều sâu như thế, sau đó công ty này tiếp tục ra mắt ca khúc Happy birthday sếp em Mailisa, do chính nhân viên công ty này viết lại lời trên nền nhạc Ông xã em number one.

Bên cạnh đó là hàng loạt ca khúc chế từ những bản hit như Jingle Bells, Bang Bang Bang hay We Will Rock You. Điểm chung của tất cả ca khúc là nội dung ngô nghê, nhằm tâng bốc vợ chồng Phan Thị Mai.

Chiêu bài quảng bá tên tuổi

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đặng Nhật Trường - đại diện NTT Entertainment - ước tính các concert do Mailisa tổ chức thường dao động 5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng tùy show. Trong đó phần lớn ngân sách được dùng để chi trả cho ca sĩ, vì công ty này tập trung vào phân khúc ca sĩ hạng A và đang hot với khán giả trẻ hiện tại.

Theo anh Đặng Nhật Trường, vì mục tiêu chính của các concert này là độ phủ sóng và tiếp cận khán giả trẻ nên họ phát vé miễn phí. Việc này giúp thêm hiệu ứng truyền thông và qua đó lượng khán giả càng đông đảo, hiệu ứng truyền thông càng tăng lên theo cấp số nhân.

Hình ảnh quảng bá thương hiệu Mailisa cũng như vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh ngập tràn trên sân khấu trong đêm nhạc ở Bảo Lộc vào tháng 5.

“Các khán giả trẻ luôn nhiệt huyết với thần tượng nên sau mỗi chương trình, số lượng clip, hình ảnh được họ đăng trên các nền tảng MXH rất cao. Đó cũng là một chiêu quảng cáo khá hiệu quả. Và Mailisa rất chiều ý khán giả khi mời nhiều nghệ sĩ trẻ, đang hot, qua đó góp phần tăng độ chú ý và thiện cảm của thương hiệu trong mắt người hâm mộ trẻ”, anh Đặng Nhật Trường nói.

Anh cho biết, đây là chiêu thức đánh bóng tên tuổi nhanh chóng và hiệu quả.

“Hiện nay nhiều nhãn hàng chọn cách làm đêm nhạc trực tiếp ở từng khu vực để tiếp cận khách hàng vì độ phủ sóng cao và nhanh chóng. Chưa kể, nghệ thuật là sợi dây kết nối tốt với khách hàng, nên gần đây các concert được tổ chức rất nhiều và hiệu quả cao", anh đánh giá.

Khi được hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận lời biểu diễn trong các concert của nhãn hàng, đặc biệt khi nhãn hàng đó xảy ra vấn đề như trường hợp Mailisa, anh Đặng Nhật Trường cho rằng công việc chính của nghệ sĩ là biểu diễn phục vụ khán giả, không phải đại diện để bán hàng nên khó trách họ nếu nhãn hàng xảy ra sự cố.

“Trừ một số nhãn hàng không hợp pháp, còn lại khi tổ chức đêm nhạc, họ đều xin phép đầy đủ nên việc nghệ sĩ biểu diễn là đúng. Nghệ sĩ rất khó kiểm tra được nhãn hàng về giấy tờ, nguồn gốc sản phẩm rồi mới nhận lời. Tuy nhiên nghệ sĩ nên tìm hiểu kỹ đánh giá của người dùng về nhãn hàng đó trước khi nhận lời biểu diễn, tránh ảnh hưởng uy tín của mình”, anh nói.

