"Ca sĩ mặt nạ" gây tranh cãi, vướng tin đồn dàn xếp kết quả

Theo dõi 3 màn lộ diện gần nhất của "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, khán giả phát hiện điểm trùng hợp bất ngờ khi 3 mascot phải dừng chân tại chương trình đều là 3 trong số 6 mascot mới, bao gồm: Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An, Tê Giác Ngộ Nghĩnh - Châu Khải Phong, Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My. Họ đều nhận đúng 1 tỷ lệ bình chọn thấp nhất là 11,65%.

Điều này khiến không ít khán giả đặt nghi vấn phải chăng đã có sự dàn xếp kết quả vì lượng bình chọn bằng nhau của 3 nghệ sĩ rất khó có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 cũng gây tiếc nuối khi một số tên tuổi nổi tiếng bị loại như "họa mi" Khánh Linh, Khởi My, Ưng Hoàng Phúc hay mới đây quán quân giọng hát Việt Vũ Thảo My. Lý do chính khiến các giọng ca này nhanh chóng bị đoán tên là bởi giọng hát đặc trưng, khó đánh lạc hướng khán giả.

Hiện tại, một số mascot mạnh của chương trình như Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Sứa Thủy Tinh, Cún Tóc Lô,... Khán giả hy vọng các mascot này sẽ góp mặt tại chung kết Ca sĩ mặt nạ năm nay.

Ca sĩ mặt nạ mùa 2 có 20 mascot tham gia. Để tăng thêm kịch tính, mascot (Khỉ Hồng) lộ diện ngay vòng đầu tiên thay vì từ vòng 2 như mùa 1. Khán giả trường quay được toàn quyền bình chọn cho tiết mục của mascot và sau khi kết thúc 4 phần tranh tài, 2 mascot sở hữu số điểm bình chọn cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong, 2 mascot còn lại sẽ có màn đối đầu bằng một tiết mục song ca. Kết quả cuối cùng, ai đi tiếp, ai phải cởi mặt nạ lộ diện sẽ được quyết định bởi số điểm bình chọn từ ban cố vấn và các khán giả có mặt tại trường quay.

Ca sĩ mặt nạ mùa 1 đã trở thành chương trình truyền hình âm nhạc nổi bật nhất năm 2022, thu hút gần 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, giữ vị trí TOP YouTube Trending cả 16 tập phát sóng. Mùa đầu cũng đã mang đến những phần biểu diễn hấp dẫn của những giọng ca Phượng Hoàng Lửa Hà Trần, O Sen Ngọc Mai, Lady Mây Myra Trần, Gấu Mắt Biếc Uyên Linh, Miêu Quý Tộc Hà Nhi, Bướm Mặt Trăng Trung Quân Idol,...Khán giả hy vọng mùa 2 sẽ mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn về cả phần nghe và phần nhìn.

