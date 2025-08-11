Quảng Đông (Trung Quốc) ghi nhận thêm 1.387 ca Chikungunya trong tuần qua

Theo thông tin đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào Chủ nhật (10/8) của Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 1.387 ca mắc Chikungunya địa phương đã được báo cáo tại tỉnh này từ 0h ngày 3/8 đến 24h ngày 9/8, tuy nhiên hiện chưa có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong nào được báo cáo.

Chính quyền Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông diệt muỗi để kiểm soát dịch Chikungunya vào ngày 29/7. Ảnh: VCG

Các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở thành phố Phật Sơn với 1.212 ca, tiếp đó là Quảng Châu 103 ca. Các ca còn lại nằm rải rác ở 14 huyện thị. Theo truyền thông Trung Quốc, con số này đã giảm so với gần 3.000 ca mắc mới mỗi tuần trong hai tuần trước đó.

Giám đốc Viện Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (CDC Quảng Đông) Khang Mẫn (Kang Min) cho biết, sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc tại Phật Sơn, khu vực trung tâm của dịch bệnh, đã được kiểm soát sơ bộ.

Cũng theo chuyên gia này, số lượng các trường hợp mắc mới trong tỉnh cho thấy xu hướng liên tục giảm, nhưng phạm vi dịch lan rộng. Bên cạnh đó, dịch đang bùng phát cao trên toàn cầu, trong khi trao đổi với nước ngoài ở Quảng Đông diễn ra thường xuyên, nguy cơ dịch nhập cảnh luôn tồn tại. Ngoài ra, do tác động của mưa bão trong mùa lũ, muỗi hoạt động mạnh, nên việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh vẫn không thể lơ là.

Được biết, kể từ khi phát hiện ca bệnh Chikungunya đầu tiên vào đầu tháng 7, Phật Sơn đã ghi nhận gần 7.000 trường hợp. Theo báo cáo chính thức hôm thứ Bảy, các trường hợp mới hàng ngày của thành phố này đã giảm trong vài ngày qua, từ đỉnh điểm 674 ca ngày 19/7 xuống còn 148 ca vào ngày 8/8.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, do sốt Chikungunya có thời gian ủ bệnh, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát muỗi không đến ngay lập tức và thường phải mất 1-2 tuần mới thấy rõ, thêm vào đó mùa hè ở Quảng Đông dài và các cơn bão có thể đem theo nước đọng tích tụ mới, nên các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát vẫn cần được duy trì để củng cố kết quả.

Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào, song Bộ Y tế tối 10/8 đã phát đi cảnh báo về nguy cơ bệnh xâm nhập, nhấn mạnh nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn do tình hình gia tăng ca mắc tại các quốc gia láng giềng, trong đó có tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - địa bàn có giao thương và du lịch lớn với Việt Nam, cộng với việc muỗi Aedes đang lưu hành rộng rãi tại nhiều địa phương. Bộ này đã yêu cầu cả nước tăng cường giám sát y tế và chủ động phòng chống dịch bệnh.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: Báo VOV