Dấu chân khủng long 115 triệu năm bất ngờ lộ sau lũ ở Texas

Dấu chân khủng long được phát hiện sau trận lũ lụt ở khu phố Big Sandy Creek.

Những dấu chân khủng long cổ có niên đại khoảng 115 triệu năm được phát hiện ở phía tây bắc hạt Travis, bang Texas, sau khi trận lũ gần đây cuốn trôi lớp trầm tích và bụi rậm đã che phủ lâu nay, theo thông tin từ các quan chức.

Vị trí phát hiện ở khu vực Big Sandy Creek được một nhóm tình nguyện tìm thấy vào cuối tuần, ông Andy Brown — Thẩm phán Hạt Travis kiêm người đứng đầu hành chính của quận — cho ABC News biết.

Các dấu vết nằm trên đất tư nhân, vị trí chính xác được giữ bí mật theo yêu cầu của chủ đất.

Các nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Texas tại Austin (UT Austin) xác nhận có ít nhất 15 dấu chân riêng lẻ, ông Matthew Brown, nhà cổ sinh vật học của UT Austin, nói với ABC News. Mỗi dấu chân dài khoảng 46–51 cm và có niên đại 110–115 triệu năm, theo ông Brown.

Các dấu chân này do loài khủng long ăn thịt để lại, tương tự Acrocanthosaurus — một loài ăn thịt 2 chân dài khoảng 10,7 m, ông Brown cho biết.

Một số dấu chân khác tìm thấy gần đó có thể thuộc về một loài khủng long ăn cỏ lớn thuộc nhóm sauropod có tên Paluxysaurus, loài này hiện được công nhận là khủng long bang của Texas.

Ông Matthew Brown cùng đồng nghiệp ông Kenneth Bader đã tới hiện trường để đánh giá và tư vấn cho giới chức về việc bảo vệ các dấu chân trong quá trình dọn dẹp sau lũ.

“Chúng tôi dự kiến sẽ trở lại khu vực trong tương lai gần để ghi chép kỹ hơn các dấu chân bằng bản đồ và ảnh 3D,” ông Brown nói. Ông cho biết nhóm hy vọng xác định xem có phải nhiều con khủng long di chuyển cùng nhau hay các cá thể đi ngang vùng này một cách độc lập.

Ông Brown cũng nhấn rằng việc tìm thấy dấu chân khủng long không phải hiếm ở trung tâm Texas. “Mọi người thường không nhận ra rằng có thể tìm thấy chúng ngay trong sân sau của chính mình,” ông nói.

Tháng trước, các trận lũ chết người tàn phá một phần trung tâm Texas, khiến hơn 130 người thiệt mạng. Thảm họa đặc biệt nghiêm trọng ở hạt Kerr, nơi ít nhất 36 trẻ em tử vong tại trại Camp Mystic gần đó.

Theo ông Brown, phát hiện này sẽ không ảnh hưởng tới nỗ lực dọn dẹp hiện tại. Các quan chức địa phương khuyến khích bất kỳ ai phát hiện thêm dấu chân hãy báo cho Khoa Cổ sinh vật học của Đại học Texas tại Austin.

