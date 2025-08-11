Mua nhà tránh 4 lỗi phong thủy khiến tài lộc khó tụ

Theo quan niệm phong thủy, một số loại nhà ở có thể khiến tài lộc khó tụ, thậm chí hao hụt dần theo thời gian dù có thu nhập ổn định đến đâu.

Các nghiên cứu phong thủy nhà ở chỉ ra rằng, có 4 loại nhà cần cân nhắc trước khi mua tránh mất tiền, hậu vận khó phát triển.

Ảnh minh họa (Nguồn: Onehousing)

Cửa ra vào nhà và cửa sổ quá lớn hoặc quá nhỏ

Cửa ra vào và cửa sổ là nơi dẫn khí dòng năng lượng sống trong phong thủy vào và ra của ngôi nhà. Nếu cửa quá lớn, tuy ánh sáng và gió lưu thông tốt nhưng lại dễ gây ra hiện tượng “luồng khí quá mạnh”, khiến tài lộc vào nhà rồi lại thất thoát nhanh chóng. Ngược lại, nếu cửa quá nhỏ, dòng khí sẽ bị bế tắc, không đủ sinh khí để nuôi dưỡng ngôi nhà, dẫn đến không gian u ám, vận khí kém.

Lời khuyên: Nên chọn nhà có cửa chính và cửa sổ cân đối, hài hòa với tổng thể không gian. Tránh cửa đối diện thẳng với thang máy, hành lang dài hoặc cầu thang, những yếu tố có thể tạo luồng khí mạnh xộc thẳng vào nhà, gây bất ổn tài chính.

Nhà bếp nằm cạnh phòng ngủ

Bếp là nơi “tàng hỏa”, tích tụ nhiều nhiệt và khói. Nếu bếp nằm ngay cạnh phòng ngủ, đặc biệt khi chung tường hoặc cửa đối diện nhau, thì “hỏa khí” từ bếp có thể xâm nhập vào không gian nghỉ ngơi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và giấc ngủ của gia chủ. Về lâu dài, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất làm việc, giảm sút thu nhập và tài lộc.

Nên chọn nhà có bố cục tách biệt giữa bếp và phòng ngủ. Nếu không thể thay đổi, nên dùng vách ngăn, rèm cửa hoặc cây xanh để hóa giải sự đối đầu giữa hai khu vực.

Nhà vệ sinh nằm ở trung tâm ngôi nhà

Trung tâm ngôi nhà được xem là “trái tim”, nơi hội tụ và lan tỏa năng lượng tốt đi khắp không gian sống. Khi nhà vệ sinh vốn là nơi chứa nhiều khí âm, ẩm thấp nằm ở trung tâm thì năng lượng xấu sẽ lan khắp nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tài chính của gia chủ.

Ảnh minh họa

Khuyến nghị: Nên tránh chọn nhà có nhà vệ sinh ở giữa. Trong trường hợp không thể thay đổi kết cấu, cần giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, khô thoáng, sử dụng chất khử mùi tự nhiên hoặc treo thêm tranh ảnh, đặt cây xanh để giảm bớt âm khí.

Có dầm đè lên giường, ghế sofa hoặc bàn làm việc

Trong phong thủy, dầm (chùm áp lực) đè lên những vị trí như giường ngủ, ghế sofa hay bàn làm việc được gọi là “xà ngang đè đầu”, có thể gây cảm giác bị đè nén, tâm lý bất an và dễ sinh bệnh. Lâu dần gây ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi, khả năng tập trung và đưa ra quyết định, từ đó gián tiếp cản trở sự nghiệp và tích lũy tài sản.

Giải pháp: Tránh đặt những vật dụng quan trọng dưới dầm nhà. Nếu không gian hạn chế, có thể thiết kế trần giả hoặc sử dụng các giải pháp trang trí nhẹ nhàng để che đi phần dầm, giúp không gian trở nên mềm mại và bớt áp lực hơn.

Khi chọn mua nhà, đừng chỉ quan tâm đến vị trí, giá cả hay tiện ích mà bỏ qua yếu tố phong thủy. Một ngôi nhà có bố cục hài hòa sẽ không chỉ giúp bạn sống thoải mái mà còn hỗ trợ tốt cho sự nghiệp và tài vận của gia đình. Đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ trong thiết kế cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong hành trình tài chính của bạn.

Lưu ý: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn