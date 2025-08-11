Hàng chục người tử vong do suy dinh dưỡng tại thủ phủ bang Bắc Darfur, Sudan

Theo nguồn tin y tế, con số thống kê nêu trên chỉ bao gồm những người đến được bệnh viện, trong khi nhiều gia đình đã chôn cất người chết mà không tìm kiếm sự trợ giúp y tế, do điều kiện an ninh kém và thiếu phương tiện đi lại.

Kể từ tháng 5/2024, thành phố El-Fashir đã bị Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bao vây, lực lượng này đã giao tranh với quân đội chính quy của Sudan từ tháng 4/2023.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Một cuộc tấn công lớn của RSF vào trại tị nạn Zamzam gần thành phố El-Fashir vào tháng 4/2025, đã buộc hàng chục nghìn người phải chạy trốn một lần nữa, nhiều người trong số họ hiện đang trú ẩn bên trong thành phố El-Fashir.

Các bếp ăn cộng đồng, vốn từng là nơi sinh tồn, phần lớn đã phải đóng cửa do thiếu hụt nguồn cung. Một số gia đình được cho là đang sống nhờ thức ăn chăn nuôi hoặc thức ăn thừa.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, gần 40% trẻ em dưới 5 tuổi ở El-Fashir hiện đang bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó 11% bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.

Mùa mưa sẽ đạt đỉnh điểm trong tháng này, càng làm cho các nỗ lực tiếp cận viện trợ trở nên khó khăn hơn. Đường sá đang xuống cấp nhanh chóng, khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Cuộc xung đột tại Sudan hiện đã bước sang năm thứ 3, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, tạo ra cuộc khủng hoảng mà Liên Hợp Quốc mô tả là cuộc khủng hoảng di dời và nạn đói lớn nhất thế giới.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn