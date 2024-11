Cả làng xắn quần lội nước đi dự đám cưới mùa lũ tại Hà Tĩnh

Cô dâu, chú rể bì bõm chụp ảnh cùng khách mời.

Một clip đám cưới mùa lũ vừa được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong clip là hình ảnh một tiệc cưới diễn ra hôm 6/11, nhưng không may bị nước lũ bao vây.

Thậm chí cô dâu, chú rể cũng vén cao quần áo mới không bị ướt để lên sân khấu làm lễ. Nhiều khách mời đã thả giày dép, xắn quần lội qua dòng nước lũ để vào bàn tiệc ăn cỗ trong cảnh chân ngâm nước lạnh.

Video đám cưới mùa lũ tại miền núi Hà Tĩnh.

Tuy diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng đám cưới vẫn nhận được sự góp mặt đông đảo của khách mời.

Phía dưới hội trường, các mâm cỗ đều kín khách. Thậm chí, nhiều người không ngại bị ướt còn góp vui bằng những màn biểu diễn "vũ đạo" vô cùng sôi nổi.

Khu vực diễn ra đám cưới.

Cô dâu, chú rể bì bõm xắn quần áo bước vào hôn trường.

Clip đã nhanh chóng nhận được sự theo dõi và bình luận của cộng đồng mạng. Phần lớn, mọi người đều bày tỏ thích thú với đám cưới đặc biệt này.

Nhiều người đã chia sẻ với gia chủ vì sự cố không mong muốn và gửi lời chúc mừng đến đôi bạn trẻ bởi dù điều kiện không thuận lợi nhưng mọi người đều nhiệt tình đến chung vui.

Đám cưới "mùa lũ" trong clip diễn ra tại một gia đình thuộc thôn 2, xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Quang cảnh khu vực hội trường diễn ra lễ cưới.

Chủ nhân bữa tiệc cưới chính là cô dâu Lê Nữ Hoàng Diệp (SN 2002) và chú rể Phan Văn Thành (SN 1996).

Theo chú rể chia sẻ, hai người quen biết, tìm hiểu nhau hơn 1 năm rồi quyết định kết hôn. Nhà anh Thành ở vùng trũng của xã Hương Thủy, mỗi mùa lũ đến, các tuyến đường bị chia cắt, ngập sâu. Trước ngày diễn ra đám cưới trời có mưa, nhưng vì thiệp mời đã gửi đi, gia đình vẫn tổ chức với hy vọng sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhưng đến 5/11, mưa lớn khiến gia đình không kịp chuyển rạp cưới đến nơi khác. Đến sáng 6/11, nước lũ đã lấp xấp khoảng 30-60cm trong rạp cưới khiến người nhà khá lo lắng.

Gia chủ cho biết đã đặt 60 bàn tiệc để mời khách nhưng sợ đường xá bị mưa lũ chia cắt, khách không tới dự. Tuy nhiên, đến sát giờ tổ chức tiệc, khách khứa đến dự khá đông khiến mọi người vô cùng phấn khởi và cảm động.

Khách khứa xắn quần lội nước đến chung vui cùng đôi trẻ.

"Trước đó, gia đình cũng tính phương án nếu ngập đường sẽ dùng thuyền đưa cô dâu về nhà chồng. Nhưng may mắn trên đường đưa dâu, mưa ngớt, nước lũ lên chậm. Vợ chồng tôi cũng rất vui mừng khi đón nhận được nhiều tình cảm của anh em, bà con lối xóm, bạn bè... không quản đường xa, mưa lũ để đến chung vui. Đây đúng là kỷ niệm không thể nào quên", anh Thành chia sẻ.

Nhiều người không ngại nước lũ còn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ góp vui.

"Check in" tại đám cưới.

Lãnh đạo UBND xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) cho biết, do mưa lớn trong sáng 6/11, nhiều tuyến đường tại xã bị ngập, chia cắt.

